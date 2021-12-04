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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’den çevre kirliliğini azaltacak işbirliği

İHA

BUÜ’den çevre kirliliğini azaltacak işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ile çevre konusunda akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokol imzaladı.
Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen GİZ, Bursa’da faaliyet gösteren RudolfDraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. firması ile “Türkiye’de tekstil kaynaklı atıksu parametrelerinin iyileştirilmesi” projesinde birlikte çalışacak. BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ise projeye akademik ve bilimsel destek sağlayacak. Kurumların işbirliği ile geliştirilecek projeden elde edilecek ürünler, ulusal ve uluslararası kaynaklarda paylaşılarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz veGİZ Türkiye Direktörü RubennaEsmail imza attı. Düzenlenen törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, RudolfDuraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Rasim Çağan, akademisyenler ve kurum temsilcileri de hazır bulundu.
Üniversite olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek ve kampüsteki kirliliği en aza indirebilmek amacıyla Sürdürülebilir Kampüs Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu anlamda öncü adımlar attıklarını vurguladı. Doğa ve çevrenin bir önceki nesilden emanet alındığını, sonraki nesillere en iyi şekilde devredilmesi için yükümlülüklerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversiteler, bulundukları şehrin ortak aklını temsil ediyor. Bize bu anlamda düşen sorumlulukların da bilincindeyiz. Tüm projelerimizi ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bursa’nın markası olmuş bir üniversiteyiz. Yaptığımız yenilikler, inovasyonlar ve buluşlar ile ciddi mesafeler aldık. Aynı zamanda bir araştırma üniversitesiyiz. Türkiye’de en fazla patent başvurusu yapan üniversiteyiz. Bu patentlerin en azından bir kısmını sanayicimizin kullanımına sunabilirsek, kazançlı çıkacağız. Asıl önemlisi ise tüm bu çalışmalardan toplumumuz ve insanlık kazançlı çıkacak” diye konuştu.
Projenin çevresel faktörlerin iyileştirilmesi anlamında çok özel bir girişim olduğunun altını çizen Kılavuz; “Şüphesiz ki hep birlikte faydalı bir projeye imza atacağız. Çevrenin iyileştirilmesi, doğanın korunması ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik böylesi özel projelerin içerisinde yer alacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İşbirliği yapan kurumlara ve firmalara teşekkür ediyorum. İnşallah bu işbirliği protokolümüz bundan sonraki yeni işbirliklerine de zemin oluşturacaktır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Daha eşit bir dünya hedefi
GİZ Türkiye Direktörü RubennaEsmail ise kurum olarak dünyanın 130 ülkesinde 20 bin çalışanlarının bulunduğunu açıkladı. Uyguladıkları projelerin tamamının çevre altyapısı ile enerji ve su sorununun giderilmesine yönelik olduğunu kaydeden RubennaEsmail; “GİZ, Almanya’nın bir kamu kuruluşudur. Bağlı olduğumuz Bakanlık ve kurumumuzun öncelikli hedefleri arasında, yoksulluğun giderilmesi, enerji kaynaklarının arttırılması ve su sorununun bitirilmesi geliyor. Daha eşit bir dünya hedefliyoruz. 2001 yılından itibaren Türkiye’nin gelişmiş ülkeler kategorisine girmesiyle birlikte proje uygulamaları konusunda biraz daha seçici davranmaya başladık. Ülkede devam eden başka projelerimiz de var. Ancak bunları sadece kamu kurumları ile yapmıyoruz. Sanayi kuruluşları ve üniversitelerle çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi de rahatlıkla çalışacağımız üniversiteler arasında yer alıyor. Birlikte önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
RudolfDuraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Rasim Çağan de imzalanan işbirliği protokolünün taraflar adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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