Lodos sonrası Bursa’da bulut şöleni

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Bursa’da lodos sonrası bulut şöleni yaşandı.

Lodosla havası temizlenen Bursa’da gök yüzünün süt mavisi görenleri mest etti. Öğlene doğru bulut katarları Bursa semalarından ağır ağır geçerken tam bir görsel şölen yaşandı. O ânlar objektiflere yansıdı.

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