Bursaspor taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

Bursaspor taraftarı bugün yeşilbeyazlı takımın antrenmanını ziyaret. İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde çok güzel anlar yaşandı.

Spor Toto 1 Lig’in 16. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Antrenmanın yarım saatlik kısmı Bursaspor taraftarına açık şekilde gerçekleşti. Yeşilbeyaz sevdalıları, Manisa FK maçı öncesi takıma destek verdi ve tezahüratlar yaptı. Güzel anların yaşandığı tesislerde bu organizasyonların sık sık gerçekleştirileceği açıklandı.

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