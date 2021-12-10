Mahalle konakları yenileniyor

İnegöl Belediyesi’nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü mahalle konağı yenileme çalışmaları kapsamında Fevziye Mahalle konağı çatısından iç mekânlarına kadar tadilattan geçirildi. Mahallenin kültürlerinin yaşatıldığı konak, yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

İnegöl’de kırsal mahalleler de şehir merkeziyle birlikte gelişiyor. Kırsal bölgelerde gelişimi şehir merkeziyle aynı orantıda sürdürmeye gayret eden İnegöl Belediyesi, bu kapsamda; yolları parke taşla kaplıyor, altyapı çalışmalarını tamamlıyor, çocuklar için oyun alanları oluşturuyor, arazi yollarını ve meydanları düzenliyor. Kırsal mahallelerin önemli değerlerinden biri de mahalle konakları Köylerde; muhtarlık odalarını içerisinde barındıran, ortak buluşma ve toplanma alanları olarak kullanılan, gelen misafirlerin kabul edilip ağırlandığı ve aynı zamanda mahallenin kültürünün, örf ve adetlerinin yaşatıldığı mekanlar olan Mahalle Konakları, İnegöl Belediyesi tarafından yenileniyor.

Son olarak Fevziye Mahallesinde bulunan Mahalle Konağı, İnegöl Belediyesi tarafından ciddi bir tadilattan geçirildi. Burada yapılan çalışma ile binanın mevcut eski çatısı komple sökülerek yeniden çatı yapıldı. Belediyeye ait kiracının bulunduğu daire boyandı. Yine bu dairede mutfak, tuvalet, banyo seramikleri ve eskimiş PVC pencere kapılar değiştirildi. Üst kata çıkış merdiveni üzerine metal sundurma yapıldı. Alt katta bulunan Muhtar Odası, tuvalet ve kahvehane sıvanarak boyandı. Kahvehaneye mutfak alt ve üst dolabı yapıldı. Aydınlatma tesisatları ve elektrik tesisatları yenilendi. Bina dış cephesi sıvanarak boyandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Fevziye Mahallesini ziyaret ederek tadilat çalışması tamamlanan mahalle konağını da yerinde inceledi. Başkan Taban, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

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