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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi’den Türkiye rekoru

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi’den Türkiye rekoru

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyes Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde altyapıya verilen önem neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesinden yetişen sporcularla şehre başarılar kazandırmayı sürdürürken, hem takım hem ferdî sporlarda elde edilen sonuçlar neticesinde Bursa sporun lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu doğrultuda son olarak Gaziantep’te gerçekleştirilen Şehitkamil YıldızGenç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Millî Takım Seçmeleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı. Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 50metre kurbağalama 4. seride yarışan Nusrat Allahverdi, 30.19’luk derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olurken, Milli Takım katılım barajını da geçti. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nusrat Allahverdi, 2018 yılında 30.33’lük dereceyle Yağız Alp Yekta’nın kırdığı Türkiye rekorunu yenilemiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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