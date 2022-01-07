Bursa'da kazada can pazarı Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da meydana gelen feci kazada araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Mamuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.