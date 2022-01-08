Mevlüt Çelik Karacabey Belediyespor’da

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Kocaelispor’dan defans oyuncusu Mevlüt Çelik’i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Bugün eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine transfer yaptık. Kocaelispor'dan transfer ettiğimiz Mevlüt Çelik ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. " dedi.

24 yaşında olan ve Eskişehirspor altyapısından yetişen Mevlüt Çelik, Eskişehirspor ve Kocaelispor formalarını terletti. Çelik, Kocaelispor formasıyla bu sezon 5 maça çıktı.

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