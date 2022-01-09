Bursa'da hizmet veren tuvalet, temizliğiyle ön plana çıkıyor. Daimi müşterilerinin olduğu tuvaleti günde 300 kişi kullanıyor.

Tarihi Hanlar bölgesinde tuvalet işleten Durak Coşkun, 20 yıldır tuvalet işletmeciliği yapıyor. Tuvalete bir kere girenler ise temizliği karşısında hayran kalıp sürekli gelmeye başlıyor. Çarşıda çoğu esnaf çalıştıkları iş yerlerine yakın başka tuvaletler olmasına rağmen temiz olduğu için yüzlerce metre yürüyüp Durak Coşkun'un tuvaletini kullanıyor. Tuvalette yazar kasa bulunurken, fiş de kesiliyor. Temiz olduğu için günde 300 kişinin kullandığı tuvalette 2 lira ücret alınıyor.

20 yıldır tuvalet işletmeciliği yaptığını ifade eden Durak Coşkun, "İşimi severek yapıyorum. Tuvaletlerim her daim temiz ve bakımlı. Böyle olunca herkes benim tuvaletimi tercih ediyor. Yıllardır sürekli burayı tercih eden müşterilerim var. Ben resmi çalıyorum, fiş kesiyorum. Resmi çalışmayıp fiş kesmeyen tuvaletler var. Onların da resmi çalışmasını istiyorum. Tuvalet ücreti 2 lira. Günde 300 kişinin tuvaleti kullandığı oluyor" dedi.

Temiz olduğu için yıllardır bu tuvaleti kullandıklarını ifade eden çarşı esnafı, "Burası çok temiz. Daimi müşterileri var. Biz de yıllardır burayı tercih ediyoruz. Buraya esnaf arkadaşlardan yüzlerce metre yürüyüp gelenler var" dediler.

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