Başkan Acar: “İnsanları gerçeklerle buluşturan gazetecilerin günü kutlu olsun”

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açıklamasında basın özgürlüğüne dikkat çeken Acar, “Zorlu şartlar altında görev yapan, insanları gerçek bilgi ve güvenilir haberlerle buluşturan gazetecilerin günü kutlu olsun” dedi.

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilik, fertlerin, yerelde ve dünya genelinde meydana gelen gelişmelerden haberdar olması, toplumun haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olması için önemli ve gerekli bir meslektir.Yorucu ve yıpratıcı bir tempoyla toplumsal olaylardan afetlere, terörden savaş alanına kadar zor, tehlikeli anlarda ve yerlerde, zamanla yarışarak, gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden gazeteciler kamuoyu açısından çok önemli bir görev yapmaktadır. İnsan hakları ve hürriyetinin kullanımı açısından basın özgürlüğü önem taşımaktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın özgürlüğüyle mümkün olabilmektedir. Gerçeklerin haber olmadığı yerlerde insanlar doğrudan mahrum, yalana mahkûm olmaktadır. Bugün, birçok konuda bazı yayın organlarında sağlıklı haberlerin çıkmamasının sebebi, kasıtlı haber anlayışıyla zihinlerin perdelenmesidir. Bu nedenle, bütün medya mensupları yalnızca olanın olduğu gibi anlaşılmasına ve aktarılmasına aracılık etmelidir.”

“Basın çalışanlarının daha geniş yasak haklara sahip olmasını istiyoruz”

Gazetecilerin ağır şartlar altında çalıştığına vurgu yapan Acar, “Çalışan gazeteciler, topluma doğru haber ulaştırmak için gerçekten ağır şartlarda çalışmaktadır. İç karışıklıklar, savaş ve afet bölgeleri başta olmak üzere, birçok tehlikeli alan ve riskli coğrafyalarda zorlukları göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırma gayretiyle zamanla yarışan gazeteciler, değerli bir görev icra etmekte, birçoğu bu görev sırasında hasta olmakta, yaralanmakta hatta canından olmaktadır. Bir akıl, fikir, vicdan işi olarak toplumsal üst yapıyı belirleyen basın çalışanları mağdur edilmemeli, başta insanca yaşamalarına yetecek ücret olmak üzere hak ettikleri ilgiyi görmelidir. EğitimBirSen olarak, basın çalışanlarının, daha geniş yasal hak ve imkânlara sahip olmalarını istiyoruz. Hak, emek ve özgürlük mücadelemize katkıda bulunan, çalışmalarımızın üyelerimize ve topluma ulaşmasına vesile olan basına ve onun fedakâr çalışanlarına başarılar diliyor; insanları gerçek bilgi ve güvenilir haberle buluşturmak için muhabirinden fotoğrafçısına, editörüne, zor şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, güçlenmesine hizmet eden, mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ter akıtan basın emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, bugünün çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.