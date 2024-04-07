Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 19:43 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

        İşte Ali Koç'un açıklamaları:

        "Açıklayacak çok şey var. Birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Fenerbahçe, yüzde 50-50 şansı olan bir müsabakaya A takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır."

        "FENERBAHÇE'Yİ İSYAN ETTİRECEK NOKTAYA GETİRMİŞTİR"

        "Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız.. Suikast girişiminin içimizi en çok acıtan, içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan biri, suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanın yönetimi de ligden çekilmeyi, maçların tehir edilmesini istemişti. Devletin en önemli kademelerinde teminatlar verilip, 'Biz bulacağız suçluları' denildi, 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde bazı açılan davaların havada kalmaması, sonuçlanmaması... Ne demek istiyorum. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir."

        "İSYANIMIZIN İLK ADIMINI BUGÜN İSTEMEYEREK ATMAK ZORUNDAYIM"

        "İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir."

        "ŞAİBELİ SÜRECİN KAZANANI DA BELLİDİR"

        "Son 20 yılı ve özellikle 3 Temmuz kumpası sonrasını konuşuyoruz. Garip, şaibeli, pek çok soru işaretli sürecin kazananı da bellidir. Dolayısıyla, bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, sadece son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü genel kuruldaki videomuzda yaşananları gösterdik, anlattık. Asıl sorgulanması gereken, niye Fenerbahçe bunları yaşıyor, bunlar niye hep Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımız doğrultusunda ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi 'ne olacak maç tarihinde, oynasanız, başkaları da oynuyor' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değil."

        HABER SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        11 futbolcunun ikisi sakat
        11 futbolcunun ikisi sakat
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?