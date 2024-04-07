CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Açıklayacak çok şey var. Birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Fenerbahçe, yüzde 50-50 şansı olan bir müsabakaya A takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır."

"Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız.. Suikast girişiminin içimizi en çok acıtan, içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan biri, suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanın yönetimi de ligden çekilmeyi, maçların tehir edilmesini istemişti. Devletin en önemli kademelerinde teminatlar verilip, 'Biz bulacağız suçluları' denildi, 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde bazı açılan davaların havada kalmaması, sonuçlanmaması... Ne demek istiyorum. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir."

"İSYANIMIZIN İLK ADIMINI BUGÜN İSTEMEYEREK ATMAK ZORUNDAYIM"

"İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir."

"ŞAİBELİ SÜRECİN KAZANANI DA BELLİDİR"

"Son 20 yılı ve özellikle 3 Temmuz kumpası sonrasını konuşuyoruz. Garip, şaibeli, pek çok soru işaretli sürecin kazananı da bellidir. Dolayısıyla, bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, sadece son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü genel kuruldaki videomuzda yaşananları gösterdik, anlattık. Asıl sorgulanması gereken, niye Fenerbahçe bunları yaşıyor, bunlar niye hep Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımız doğrultusunda ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi 'ne olacak maç tarihinde, oynasanız, başkaları da oynuyor' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değil."