Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı kızakla kayan genç, yolun bitiminde ağaca çarptı, ardından da yamaçtan yuvarlandı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Ahirette görüşürüz kardeşim" dedi. Yanında bulunan kişiler ise güldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-24 13:04:13



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