Krom madenindeki göçükte mühendis yaşamını yitirdi

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Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Harmancık ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeninde meydana gelen göçükte mühendis Halim Kılınç (27) hayatını kaybetti.

Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada krom madeninin galerilere aktarıldığı boru hattının kontrolünü sağlayan vardiya sorumlusu mühendis Halim Kılınç, göçük altında kaldı. Madende çalışan işçiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.

Harmancık Devlet Hastanesi´ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Halim Kılınç´ın cenazesi, buradan da Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Halim Kılınç´ın cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Adana´da toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN

2022-01-24 16:00:15



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