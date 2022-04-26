Kameraman cinayeti sanıklarına, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kameraman cinayeti sanıklarına, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis

DHA

Kameraman cinayeti sanıklarına, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, 'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olan Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürüp cesedini yakmaya çalıştıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Muhammed Derviş (25) ile kuzeni Zeynal Nevruz (18), ağırlaştırılmış müebbet ve 7´şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç delillerini gizlediği iddia edilen tutuksuz sanık Hülya S.'ye (34) ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Olay, Kestel ilçesinde 2020 yılının Kasım ayında meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda öldürülen bir gencin cesediyle karşılaştı. Yakılmaya çalışıldığı belirlenen cesedin, "Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcılığı yapan Serkan Topal'a ait olduğu tespit edildi.
Cesedin bulunduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri kazma, kürek ve su şişeleri buldu. Tanık ifadelerinden, akşam saatlerinde 1 kişinin, siyah renkli bir otomobille şüpheli şekilde çevrede dolaştığını belirleyen ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki içme suyunun, 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten, siyah renkli bir otomobille gelen 3 kişi tarafından alındığı belirlendi. Otomobilin plakasından marketten su aldığı belirlenen Muhammed Derviş, kuzeni Zeynal Nevruz ve kız arkadaşı Hülya S. gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz tutuklandı, Hülya S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklardan Muhammed Derviş, daha önce verdiği ifadesinde, arkadaşı Serkan Topal´ın, kendisine olan 30 bin lira borcunu ödemediğini belirterek, "Olay akşamı Zeynal'in evinde Serkan'ı da çağırarak alkol alıyorduk. Serkan, kız meselesini açtı. Ben de rahatsız olduğumu söyledim. Bana küfredip saldırmaya başladı. Kendimi korumak için masanın üzerindeki meyve bıçağını aldım. Rastgele sallamaya başladım. Araya giren Zeynal, kolundan yaralandı. O yarasına bakmaya gidince, Serkan yine arkamdan saldırdı. Kendimi korumak için yine elimdeki bıçağı salladım. Sonra olanları hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Serkan yerde yatıyordu. Masanın üzerinde bulunan telefonunu ve cebinden banka kartını aldım. Zeynal'a telefonu satması için verdim. Banka kartından bir sefer ben, bir sefer de Zeynal para çekti. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kaza ile Serkan öldü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Tutuksuz sanık Hülya S'nin, yöneltilen suçlamayı kabul etmediği mahkemede savunmasını yapan Zeynel Nevruz ise, "Muhammed, Serkan'dan alacağı olan 30 bin lirayı ödemesi için benden yardım istemişti. Olay akşamı, benim evde üçümüz alkol alıyorduk. Sohbet ediyorduk. Mutfakta nargile yaparken içeriden küfürlü, bağrışmalar duydum. Yanlarına gittiğimde Muhammed ile Serkan birbirlerine fiziksel olarak saldırıyorlardı. Araya girip ayırmak istedim. Muhammed'in salladığı bıçak koluma isabet etti. Kolumdan yaralanınca, kendimi banyoya kilitledim. Olanları görmedim. Kapıyı açtığımda Serkan'ı yerde yatarken gördüm. Serkan'ın telefonunu satmak için Muhammed bana verdi ancak satmadan geri getirdim. Kartıyla bankamatikten para çektim. Paranın hepsini Muhammed'e verdim. Cesetten kurtulmak için yapmış olduğumuz işlemleri, daha önce ayrıntılı olarak anlatmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.
Sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş ve Zeynel Nevruz ve tutuksuz yargılanan Hülya S. ile tarafların avukatları ile öldürülen Serkan Topal'ın yakınları da katıldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Muhammed Devriş, "Böyle bir şey olsun istemezdim, çok pişmanım" derken, Zeynel Nevruz ile Hülya S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, suçlarını sabit gördüğü Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz'u, `Tasarlayarak adam öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `Hırsızlık´ suçundan ise 7'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Hülya S.'ye ise, `Suç delillerini gizlemek´ suçundan 5 ay hapis cezası verip, hükmün geri bırakılmasını kararlaştırıldı. 
Duruşma sonrası sanıklar ile öldürülen Serkan Topal'ın yakınları arasında çıkan gerginlik polis tarafından yatıştırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-04-26 14:46:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (7)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Uçak kazasında sokakta olan Sultan Kaya: "Pilotlar önüme düştü"
YEREL HABERLER Uçak kazasında sokakta olan Sultan Kaya: "Pilotlar ...
Bursa'da uçak kazası dehşetini yaşayanlar anlattı Olayı yaşayan mahalle sakinleri konuştu
YEREL HABERLER Bursa'da uçak kazası dehşetini yaşayanlar ...
Millet giyim pazarı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Millet giyim pazarı hizmete açıldı
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (6)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (5)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Yıldırım'da yeşil seferberlik
YEREL HABERLER Yıldırım'da yeşil seferberlik
Hasköy yolunda işlem tamam
YEREL HABERLER Hasköy yolunda işlem tamam
Mustafakemalpaşa’da halk otobüsleri yenileniyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da halk otobüsleri yenileniyor
MS 30 yaş altı gençlerde daha sık görülüyor MS’te hastalığın seyri kontrol altına alınabiliyor
YEREL HABERLER MS 30 yaş altı gençlerde daha sık görülüyor MS’te ...
Kandaki şekerin yükselmesi kadar, düşmesi de tehlikeli
YEREL HABERLER Kandaki şekerin yükselmesi kadar, düşmesi de ...
Dünya Pilotlar Günü'nde iki pilota acı veda Bursa'da düşen uçakta hayatını kaybeden pilotların cenazeleri ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Dünya Pilotlar Günü'nde iki pilota acı veda Bursa'da ...
Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hizmet yapıyoruz"
YEREL HABERLER Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu Karacabey ...
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (4)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Başkan Hayri Türkyılmaz: "8 yılda tertemiz Mudanya"
YEREL HABERLER Başkan Hayri Türkyılmaz: "8 yılda tertemiz Mudanya"
TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: “Geleceğimiz yüksek teknoloji yatırımlarında”
YEREL HABERLER TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: ...
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (3)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Bursa'da 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' konseri beğeni topladı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' konseri ...
GUHEM, Uluslararası Astronotik Kongresi’ne katılacak
YEREL HABERLER GUHEM, Uluslararası Astronotik Kongresi’ne katılacak
Mobilya sektörü derin nefes aldı
YEREL HABERLER Mobilya sektörü derin nefes aldı
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
İnegöl’de ambalaj üretim firmasına 20 personel alınacak
YEREL HABERLER İnegöl’de ambalaj üretim firmasına 20 personel ...
Nilüfer’de fikir üreten personele ödül
YEREL HABERLER Nilüfer’de fikir üreten personele ödül
İftar sofralarının ortak duası: 'birlik ve beraberlik'
YEREL HABERLER İftar sofralarının ortak duası: 'birlik ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.