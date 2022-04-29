“Gelecek Mutfakta” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Gelecek Mutfakta” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi

İHA

“Gelecek Mutfakta” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP çerçevesinde hayata geçirilen “BTSO Mutfak Akademi Gelecek Mutfakta” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi.
BTSO tarafından yiyecekiçecek ve konaklama sektörlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen ‘BTSO Mutfak Akademi’, işletmelerin nitelikli istihdam ihtiyacına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor. BTSO Mutfak Akademi’nin dezavantajlı gruplardaki bireylere mesleki
beceri kazandırarak yiyecekiçecek sektöründe istihdama katılmalarının kolaylaştırılması hedefiyle hazırladığı “Gelecek Mutfakta” projesinin tanıtım toplantısına, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Aydın ile sektör temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Irmak Aslan, projenin
sadece sektöre nitelikli personel yetiştirmekle kalmadığını aynı zamanda sektörün ihtiyacı olan fiziksel alanların da sağlandığını söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO’nun yiyecekiçecek sektörüne uzun süredir destek
çalışmaları olduğunu belirterek, “Yiyecekiçecek ve konaklama sektörüne nitelikli personel yetiştirmek amacıyla dört sene önce çıktığımız yolda birçok başarılı çalışma gerçekleştirdik. Bu süre zarfında dezavantajlı grupları da projelerimize dâhil ettik. BEBKA’nın da desteğiyle alanında ilk olan bu proje Bursa’da hayata geçti. Aynı zamanda Bursa Denetimli Serbestlik ve Adalet
Bakanlığı’nın da destekleriyle suça sürüklenen çocuklarla ilgili projemizi gerçekleştirdik. Nitelikli istihdamı artırmak amacıyla projelerimizi tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.
BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak da “BTSO Mutfak Akademi Gelecek Mutfakta” projesinin çok değerli olduğunu belirterek, “BEBKA olarak bizler de bu heyecana ortak olmak istedik. Nitekim projenin de desteklenme süreci olumlu bir şekilde gerçekleşti. Projenin bölgemiz açısından çok kıymetli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ifadelerini kullandı.
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesi nedeniyle BTSO’ya teşekkür etti. Başkan Çevikel, “Çalışmalardan son derece mutluluk duyuyorum. Proje anlatıldığında ‘biz de içinde olmalıyız’ dedik. İnsanları meslek sahibi yapmanın değeri ölçülemez ve projede de bu sağlanıyor. İçinde dezavantajlı grupların da olması projeyi daha da özel kılıyor” dedi.
YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Aydın, BTSO öncülüğünde gerçekleşen “Gelecek Mutfakta”
projesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, “İnsanları meslek edindirme ve topluma kazandırma noktasında BTSO bizlerle iş birliği yapmak istedi. Bu alanda destek sağlarken sürecin devamında da danışanların yaşam standardını yükseltmek için çalışmalar gerçekleştireceğiz.” diye konuştu. Toplantının sonunda BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
Gelecek Mutfakta projesi ile 1840 yaş arası dezavantajlı gruptaki kadın, genç işsizler, denetimli serbestliğe sahip ve madde bağımlılığı tedavisi görmüş kişilere yiyecekiçecek sektöründe 11 meslek dalında mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor. Psikososyal destek faaliyetlerinin de
sağlanacağı proje ile 410 kişininin istihdam edilmesi ve sektöre eğitimli, nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanıyor. Proje ile aynı zamanda TR41 Bölgesi’ndeki işletmelerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla sektördeki 100 çalışana iş geliştirme eğitimleri ile destek olunması planlanıyor. Gelecek Mutfakta projesinde yöresel kalkınmaya katkı sağlamak üzere de çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje ile Bursa’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine yönelik iş geliştirme eğitimleri verilecek. Söz konusu eğitimlerden 40 kadın kooperatif üyesinin faydalanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da basın mensupları iftarda buluştu BGazete’den anlamlı iftar buluşması
YEREL HABERLER Bursa'da basın mensupları iftarda buluştu BGazete’den ...
İnegöl Belediyesinin projeleri Bilişim Vadisine kabul edildi
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinin projeleri Bilişim Vadisine kabul ...
Bursa'da bin lira için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında
YEREL HABERLER Bursa'da bin lira için arkadaşını öldüren zanlı hakim ...
Ödül avcısı atölyede sergi zamanı
YEREL HABERLER Ödül avcısı atölyede sergi zamanı
Gemlik'te üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik'te üst yapı çalışmaları sürüyor
Çocuklar eski geleneklere hayran kaldı
YEREL HABERLER Çocuklar eski geleneklere hayran kaldı
Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu
YEREL HABERLER Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu
Arkadaşını öldüren sanık: Küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren sanık: Küfür edince silahımı ...
Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 83 arttı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, yılın ilk ...
Yüksek Mimar Erçin Polat: “Metaverse Türkiye ekonomisini güçlendirecek”
YEREL HABERLER Yüksek Mimar Erçin Polat: “Metaverse Türkiye ...
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı Alışverişten sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
YEREL HABERLER Market arabasında duran çantayı böyle ...
İznik'in yarım asırlık elektrik ustası
YEREL HABERLER İznik'in yarım asırlık elektrik ustası
Polen alerjisine dikkat
YEREL HABERLER Polen alerjisine dikkat
Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çalan sanığa, 3 bin 760 TL karşılığında tahliye
YEREL HABERLER Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çalan sanığa, 3 bin ...
Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu
YEREL HABERLER Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu
(Özel) Bursa'da dev sağlık kompleksi hızla yükseliyor Bin 315 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı büyük ölçüde tamamlandı, hastanenin bir yıl içinde açılması hedefleniyor Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'daki sağlık yatırımlarını İHA'ya anlattı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da dev sağlık kompleksi hızla ...
Kira fiyatlarını yabancılar uçuruyor Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Kiralama ile oturma izni kalkmalı"
YEREL HABERLER Kira fiyatlarını yabancılar uçuruyor Elfi Gayrimenkul ...
Maskeleri topluca böyle attılar Öğrenciler ve fabrika işçileri maske yasağının kaldırılmasını maske atarak kutladı
YEREL HABERLER Maskeleri topluca böyle attılar Öğrenciler ve fabrika ...
Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Apartman yangını mahalleliyi sokağa döktü
İnegöl'de silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de silahlı saldırı: 1'i yoldan geçen 2 yaralı
Bursa'da silahlı saldırı : 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırı : 2 yaralı
Gemlik’te kurulu derin deşarj projesine iptal davası
YEREL HABERLER Gemlik’te kurulu derin deşarj projesine iptal davası
Bursaspor’da Onur Atasayar ameliyat oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’da Onur Atasayar ameliyat oldu
Özhan bayrama hazır
YEREL HABERLER Özhan bayrama hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.