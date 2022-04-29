TEKNOFEST takımına çifte destek

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST yarışmalarında yer alan iddialı takımlarından UHAVK’a iş dünyasından çifte destek geldi. EtkaD ve HUSS firmaları ön elemeyi geçmeyi başaran takım üyelerine maddi desteğin yanı sıra mentorluk hizmeti de sunacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bilimsel yarışmalar için proje üreten öğrenci toplulukları artık sahipsiz kalmıyor. Üniversite yönetimi, Teknoloji Transfer Ofisi ile Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı’nın himayelerinde tüm ihtiyaçları temin edilen öğrenciler, yarışmalara daha güçlü hazırlanabiliyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un direktifleri doğrultusunda TEKNOFEST’te yarışmaya hazırlanan tüm takımlar için iş dünyası temsilcileri ile görüşmeler devam ediyor. Bursalı firmalar, öğrencilerin projelerine sahip çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda başlatılan sponsorluk anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. Ön elemeyi geçmeyi başaran UHAVK Takımı’na EtkaD Otomotiv ve Huss Mühendislik’ten destek geldi.

Firmalar, öğrencilere maddi desteğin yanı sıra mentorluk hizmeti de verecek. İşbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile EtkaD Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Faruk Ömer Katmer ve Huss Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Enes Hüseyin Ergün imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa firmalarının Üniversite ve öğrencilere sahip çıkmasının kendilerini onurlandırdığını vurguladı. Kardeş iki firmanın öğrencilerin kurduğu takıma destek vermesinden dolayı ayrıca mutlu olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu gençler, ürettikleri projeler ile ülkemizin aydınlık geleceğine birer ışık tutuyor. Bizler de onlara elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Firmalarımızın gösterdiği hassasiyet ile öğrencilerimiz hayallerindeki çalışmaları gerçeğe dönüştürebiliyor. Gençlerimizin ellerinden tutmak, onlara yön göstermek gerekiyor. Üniversitemize ve gençlerimize sahip çıkan, birlikte proje üretmeye gayret gösteren ve katma değer oluşturmayı hedefleyen EtkaD ve Huss firmalarına gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

EtkaD Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Faruk Ömer Katmer ise firma olarak her zaman Üniversiteye ve öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini aktardı. Huss Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Enes Hüseyin Ergün de işbirliği kapılarını kendilerine açan üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Protokol imza töreninde Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, BUÜ Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanı Mehmet Aydemir ile UHAVK Takımı öğrencileri de hazır bulundu.

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