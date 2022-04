Büyükşehir bayrama hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına yapılan çalışmalar çerçevesinde Kent Meydanı’ndaki otobüs durağından arife günü ile bayramın 3 günü boyunca, 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak Hamitler Kent Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferleri hizmet verecek. Hamitler’e ulaşımı sağlayan bu otobüs, Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı ve Albayrak caddeleri üzerinden Hamitler’e ulaşacak ve dönüş aynı istikametten olacak.

Bu Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan gelen talep üzerine Emek Metro İstasyonu'ndan Hasköy Kent Mezarlığı'na da arife ve bayram günleri boyunca ücretsiz ulaşım sağlanacak. 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak Hasköy Mezarlığı'na ulaşımı sağlayacak bu otobüs de Emek İstasyonu, Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı, Hasköy ve Hasköy Mezarlığı güzergahını takip edecek.

Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistemin işletmesini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numarasından BURULAŞ Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan şahsen veya 716 33 00 716 33 40 261 52 40 444 16 00 ve Alo Belediye 153 no’lu hatta gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca; şehir içerisinde Toplu Taşıma Hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri, Minibüs, Taksi ve Dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde yeterli sayıda personel görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 veya 444 5 185 no’lu telefona bildirerek, yardım isteyebilecekler.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek. Mezarlıklar ziyarete açık olacak. Vatandaşların her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

ALO BELEDİYE : 153, BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 185 444 5 185, ZABITA : 716 33 00 716 33 40, TERMİNAL ZABITA KARAKOLU : 261 52 40, MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : 188 0224 716 3250 ve BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ : 0850 850 99 16.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.