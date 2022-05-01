(Özel) Avrupa’nın ıspanağı Bursa’dan gidiyor Meşhur Bursa ıspanağının hasadına başlandı Çiftçi sözleşmeli ekim yapıyor, kooperatif avans mazot ve gübre veriyor, ihracat ve kaliteli üretimle herkes kazanıyor

Kalitesi ve lezzeti ile ün yapan el değmeden hasat edilen meşhur Bursa Ispanağı toplanmaya başlandı. Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde hasadına başlanan ıspanaklar, Avrupa ve birçok dünya ülkesine gidiyor.

Çeltikçi Köyü Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, “Kooperatifimizde bulunan biçerdöver ve cihazlar Türkiye’de sadece bizde bulunuyor. El değmeden direkt olarak tüketiciye ulaşıyor. Ispanak hasadına başladık. Makine ile bir günde biçtiğimiz ıspanakları normalde bin işçi bir haftada toplayamaz. Bölgemiz verimli topraklara sahip toprağın kalitesi havası ürünün kaliteli olmasını sağlıyor. Buradan çıkan ıspanaklar birçok market ve Avrupa ile dünyanın birçok ülkesine gidiyor. Yiyen insanlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Avşar, “Bizim köyümüzde yılda 3 ürün alıyoruz. Çiftimize mazot gübre ve nakit avans veriyoruz. Sözleşmeli ekim yapıyoruz. Bu sayede çiftçimiz zarar etmiyor. Ispanaktan sonra bezelye hasadına başlayacağız” dedi.

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