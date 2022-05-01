MHP'li Vahapoğlu: "Müptezel takımının sonu hüsran olacak" MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu: "15 Temmuz’u kurgulayanlar, yarım kalanı tamamlamak için içerdeki işbirlikçileriyle ekonomik, siyasi ve diplomatik saldırganlıklarından vazgeçmiyor"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınması için TBMM’ye kanun teklifi veren HDP’li Garo Paylan ile bu konuda paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na tepki göstererek, "15 Temmuz’u kurgulayanlar, yarım kalanı tamamlamak için içerdeki işbirlikçileriyle ekonomik, siyasi ve diplomatik saldırganlıklarından vazgeçmiyor" dedi.

MHP Gürsu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programında konuşan MHP Bursa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonları Üyesi Mustafa Hidayet Vahapoğlu, siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Vahapoğlu, “Bugün Türkiye’de belli çevreler salgının sebep olduğu faturanın bedelini sadece Türk milletinin ödediği propagandasını yapıyor. Oysa ABD’de enflasyon 40 yıldan uzun süre sonra en hızlı seviyede 8.5’e yükseldi. Yine Almanya'da tüketici fiyatları yüzde 7,3'e çıktı. Her iki ülkede gıda, benzin, konut ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin maliyetinin artması tüketiciyi zora soktu. Üstüne Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle küresel gıda ve enerji piyasalarındaki aksaklıklar, bugün Avrupa’da market raflarının boşalmasına sebep oldu” dedi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da yakın zamanda gıda arzındaki daralma ve yüksek enflasyonu 'küresel ekonomiye yönelik açık bir tehdit' olarak nitelendirdiği, Afrika ve Ortadoğu için gıda krizi uyarısında bulunduğunu anımsatan Vahapoğlu, “Türkiye bu sıkıntılı günleri aşacak güce ve enerjiye sahiptir. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz, dayanışma duygularımızı yitirmeyelim. Dünya büyük bir kriz yaşarken Türkiye’nin potansiyelini fark edenlerin boş durmaması dikkat çekicidir. Önce Gezi olayları, ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’yi kendi istedikleri rotaya çekmek isteyenler hedeflerine ulaşamadı. Ancak şunu söylemeliyim ki darbe yarım kalmıştır ve 15 Temmuz’u kurgulayanlar, yarım kalanı tamamlamak için içerdeki işbirlikçileriyle ekonomik, siyasi ve diplomatik saldırganlıklarından vazgeçmiyorlar. Terör maşasını kullanıyorlar. Kahraman ordumuz Irak’ın kuzeyinde PençeKilit Operasyonu düzenliyor. İmha edilen 42 teröristin 8’i Ermeni, 5’i Fransız, 7’si ABD’li, 3’ü İngiliz, 2’si Alman. Bu veledi zinaların topu gelse ne yazar” diye konuştu.

'Müptezel' olarak tanımladığı HDP Milletvekili Garo Paylan tarafından TBMM’ye Ermeni soykırım yalanının tanınması için kanun teklifi sunulduğunu, CHP ve İYİ Parti’nin de buna sessiz kaldığını söyleyen Vahapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdi bir müptezel kalkmış, bu milletin Gazi Meclisine rezil bir teklifte bulunuyor. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin, kokuşmuşun, müptezelin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ayan beyan ortadadır. 'Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. '19.15'te Taksim'de ve 23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915' paylaşımları yapan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yine '107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi' paylaşımı yapan TR 705 kodlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na tek kelime edemeyen bir CHP Genel Başkanı var ortada. Al birini vur ötekisine. İP’in müdiresinden de ses yok. Sayın Akşener, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana. Bu hadsizliği neden kınamıyorsun? Sesiniz çıkmaz, çünkü alayınız bir projenin mahsulüsünüz. Ama merak etmeyin bu müptezel takımının sonu hüsran olacak.”

MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin, Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Kurban, Kestel Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Kırsakal ile çok sayıda partilinin katıldığı iftar programının ardından Vahapoğlu, davet üzerine Gürsu Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Burada Trabzonspor’un Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Antalyaspor'la 22 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği maçı izleyen Milletvekili Vahapoğlu, 38 yıllık hasrete son veren ve 7'nci kez mutlu sona ulaşan BordoMavili kulüp ve taraftarlarını tebrik etti.

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