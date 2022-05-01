Bursa'da otomobil alev alev yandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbulBursaİzmir otobanında seyir halinde giden bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbulBursaİzmir Otoyolu üzeri İznik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.