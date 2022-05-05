Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu Yargıtay, bilet bulamayanların imdadına yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu Yargıtay, bilet bulamayanların imdadına yetişti

İHA

Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu Yargıtay, bilet bulamayanların imdadına yetişti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bayram dönüşü bilet bulamayıp işine iki gün üst üste gitmediği için tazminatsız kovulan işçinin mağdur edildiğine hükmetti.
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonları, memlekete gitme telaşı sardı .Özel bir şirkette engelli kadrosunda çalışan genç, bir senenin ardından otobüsle memkeletine gitti. Bayram dönüşü otobüs bileti bulamayan engelli işçi, gecikmeli gittiği işyerinde hayatının şokunu yaşadı. Devamsızlık sebebiyle tazminatsız işten kovulan engelli işçi, hukuk mücadelesi başlattı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, söz konusu şirkette 4 yıl 11 ay 29 gün boyunca yoğun bir iş temposuyla çalışmış olduğunu, haklı sebep ve ihbarda bulunulmaksızın işten çıkarıldığını öne sürdü. Vücut fonksiyonlarının yüzde 40'ını kullanamadığını, davacının dini ve milli bayram denilmeden çalıştırıldığını ve bu dönemlerin ücretlerinin ödenmediğini, işveren tarafından yıllık izin verilmediği gibi, yıllık izin ücreti de ödenmediğini, davalı işyerinde çalıştığı süre boyuca işyeri müdürü tarafından sürekli hor görüldüğünü, hakaret edildiğini dile getirdi.
Engelli olması sebebiyle işten çıkarmak için sürekli bir bahane arandığını ve hakkını araması engellenmeye çalışıldığını, işyerinde uygulanan mobbing sonucu manevi zarar görmesi sebebiyle 5 bin TL manevi tazminat talebinin kabul edilerek davacının zararlarının karşılanması gerektiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla çalışma alacağı ile genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
Davalı şirket ise davacının otobüs bileti bulamadığı için devamsızlık yaptığını öne sürdü. Davacının bayramın bitimini takip eden ilk iki iş günü arka arkaya 2 iş günü işe gelmediğini iddia etti. Mahkeme; davanın reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllar sonra emsal nitelikte bir karara imza attı.
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:
"Davalı işveren davacının işyerine mazeretsiz olarak 2 iş günü arka arkaya gelmemesi sebebiyle iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur. Davacı 08.10.2014 tarihinde bayram dönüşü bilet bulamadığını, annesinin işyeri yetkilisini arayıp bilgi verdiğini, bindiği aracın arızalandığını şehre geç saatte geldiğinden işe gidemediğini iddia etmiştir. Davacının ustası olduğunu belirten davalı tanığı da davacının annesinin telefon açtığını ve davacının bilet bulamadığını işe bir gün sonra geleceğini söylediğini, ertesi gün işyerine davacının gelmediğini, sabaha karşı 05.00 sıralarında davacının Bolu'da trafikte olduğunu belirten mesaj attığını beyan etmiştir. Davacının bilet bulamaması sebebiyle işe gelememesi ve bu durumu işveren yetkilisine bildirmesi sonucunda işe gelmemesinin haklı bir sebebe dayandığı açıktır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2g maddesi uyarınca işverenin haklı sebeple iş akdini feshinde aranan işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü devamsızlık yapması şartı somut olayda gerçekleşmemiştir. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda davacının ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
Frutti Extra Bursaspor’u binlerce taraftarı karşıladı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor’u binlerce taraftarı karşıladı
Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ...
İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen küçük çocuk ölümden döndü Otomobil bir anda manevra yaptı, kapısı açılan arabadan küçük çocuk yola fırladı Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kameralarda
YEREL HABERLER İnanılmaz kurtuluş, kapısı açılan arabadan yola düşen ...
Ani manevrada aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü; o anlar kamerada 
YEREL HABERLER Ani manevrada aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü; ...
Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde
YEREL HABERLER Osmangazili badmintoncular birincilik kürsüsünde
Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, son ...
Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka koştu
YEREL HABERLER Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparka ...
MHP Bursa teşkilatları bayramlaşmada buluştu MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “2023’te lider ülke, 2053’te süper güç olacağız”
YEREL HABERLER MHP Bursa teşkilatları bayramlaşmada buluştu MHP ...
Bursa'da sabah saatlerinde yangın paniği Depoda çıkan yangın korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Bursa'da sabah saatlerinde yangın paniği Depoda çıkan ...
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
YEREL HABERLER Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
Bursa şehir merkezinde ayı paniği: Burun buruna geldiler Aç kalan ayılar su doldurmaya gelen vatandaşları kovaladı Yemek aramak için şehir merkezine inen ayılar çocuk parkında korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Bursa şehir merkezinde ayı paniği: Burun buruna ...
Yaren leyleğin halkalı yavrusu Bursa'ya geri döndü
YEREL HABERLER Yaren leyleğin halkalı yavrusu Bursa'ya geri döndü
DOSABSİAD’dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı
YEREL HABERLER DOSABSİAD’dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
Bursa'da alkollü kadın ambulansa binmemek için direndi
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü kadın ambulansa binmemek için ...
Bursa’da küçük çocuktan örnek davranış
YEREL HABERLER Bursa’da küçük çocuktan örnek davranış
Frutti Extra Bursaspor, Euroleague’de
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Euroleague’de
Bursa’da büyük buluşma
YEREL HABERLER Bursa’da büyük buluşma
İşte Bursa'nın korona bilançosu: 732 bin kişi covid oldu, 5 bin kişi hayatını kaybetti Bursa'da 2 yıllık pandemi sürecinde 4 milyon test yapıldı 2 yıllık süreçte Bursa'da 1 milyon 800 bin kişiye filyasyon hizmeti verildi Bursa İl Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz: "Günlük 7 bine çıkan vaka sayımız oldu. Sağlık çalışanlarının cansiperhane çalışmasıyla pik dönemlerinde ve pandemi süresince başarılı hizmetler verildi" "Şehir Hastanesi amiral gemimiz oldu, pandemide kurtarıcı rol oynadı.Yüksek İhtisas ve Çekirge Devlet Hastaneleri de pandemi döneminde çok önemli görev üstlendi" "Bursa'da 4 milyon doz aşı yaptık. Maskenin hala faydalı olduğunu üst solunum yolu enfeksiyonları rakamlarının düşüşü ve Dörtçelik Çocuk Hastanesindeki yoğunluktan anlıyoruz"
YEREL HABERLER İşte Bursa'nın korona bilançosu: 732 bin kişi covid ...
Unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik, kadınların ellerinde canlanıyor Bursa’da kadınlar sepet örmeyi öğreniyor Doğal bambulardan dekoratif ürünler yapıyorlar
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik, kadınların ...
Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale ...
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, ...
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup’ta finalde
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, EuroCup’ta finalde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.