Osmangazi’de metruk binalarla mücadele sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra çevre estetiğine uygun olmayan bir görünüm oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tespiti yapılan ve yasal prosedürü tamamlanan metruk binalar, tek tek yıkılıyor. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle sosyal riskler de oluşturan metruk binaların tespitini yapan ekipler, son olarak Fatih Mahallesi 1. Tutum Sokak üzerinde yer alan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler aldıklarını ifade ederek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre metruk binaların yıkımlarını sürdüreceklerini söyledi.

