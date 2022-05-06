Kaza sonrası 2 kişiye palayla saldırıp ateş açan sürücü, alkollü olduğunu öne sürdü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Bursa'da, iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-06 19:24:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.