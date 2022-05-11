Karacabey Belediyesi’nden yenilenebilir enerji yatırımı

Karacabey’de güneş enerji santrali ile geleceğe katkı sağlayacak tesisin kurulumu tamamlandı.

Karacabey Belediyesi tarafından ilçenin Taşlık Mahallesi’nde kurulan güneş enerji santrali (GES) faaliyete girmek için gün sayıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan 18 dönümlük bir alanda kurulumu tamamlanan Karacabey Belediyesi Güneş Enerji Tesisinde çalışmaları denetleyerek, ekiplerden de teknik bilgi aldı. 2 bin 960 güneş panelinden oluşan tesis, yılda 1 milyon 800 bin kilovat elektrik üretecek. Tesis faaliyete başladığında, günlük bin hanenin elektriğini karşılayacak bir enerji üretimi bekleniyor.

Başkan Özkan, “Güneş enerji tesisimizin kurulum aşaması bitti. TEDAŞ Genel Müdürlüğüne durumu bildirdik. Birkaç gün içinde teknik heyet incelemesi sonrası mayıs ayı içerisinde üretime başlamayı umuyoruz. Arazi güney cepheli olduğu için güneşlenme süresi oldukça yüksek. Temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunu yinelemekte fayda var. İl Bank’tan aldığımız krediyle tesisi yapıyoruz. Fakat tesis faaliyete geçtiğinin 3. yılında kendini amorti edecek ve hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından enerji ve ekonomiye katkı sağlayacak” dedi.

Karacabey’de artan yenilebilir enerji yatırımlarına da dikkat çeken Başkan Özkan, bioenerji, ve rüzgar santrallerinden sonra güneş enerjisine de yoğunluğun oluşmaya başladığını ve Karacabey’in bu konuda avantajlı olduğunu ifade etti.

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