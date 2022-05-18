İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki okulun önündeki incir ağacı, şiddetli lodosta kökünden kırılarak araçların ve vatandaşların üzerine devrildi. 1 kişinin yaralandığı olayda öğrencilerin bahçede İstiklal Marşı'nı okumak için beklemeleri muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Bakyapı Ali Bakgör Ortaokulu ve İshakpaşa İlkokulu'nun girişindeki incir ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak kökünden kırılıp devrildi. Park halindeki 16 KNF 11 ve 06 FVA 87 plakalı otomobiller ile 16 PH 107 motosiklet devrilen ağacın altında kaldı. Bu sırada ağacın altında kalarak yaralanan Emel Enis (38), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de ağacı keserek altında kalan araçları kurtardılar.

Ağacın altından saniyelerle kurtulan Ziya Ülgen, "Ağacın yanında duruyordum. Motosikletimi ağacın altına park ettim. Deprem oluyor sandım. O sırada kaçtım. Peşimden ağaçta devrildi. Ağacın altında kalan kadını kurtardık. Öğrenciler tam İstiklal Marşı için sıraya girdiklerinde oldu. Eğer okul çıkışında olsaydı facia olabilirdi. Ağacın altında kalan motosikletimi çıkardık" dedi.

Ağacın devrilmesi ve öğrenciler ile vatandaşların kaçıştığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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