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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Usta yazar Tanpınar’a Osmangazi vefası

İHA

Usta yazar Tanpınar’a Osmangazi vefası

Osmangazi Belediyesi, Bursa’yı hayatının merkezine koyan edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, vefatının 60’ıncı yıl dönümünde düzenlenen sempozyum ve fotoğraf sergisi ile andı.
Ahmet Hamdi Tanpınar adına 2001 yılından bu yana Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasını düzenleyen Osmangazi Belediyesi, edebiyat dünyasının usta kaleminin eser ve fikirlerini sempozyumlarla geleceğe aktarıyor.
Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu’nda, yazarın görüşleri, fikir dünyası, edebiyat ve sosyoloji bağlamında akademisyenler tarafından masaya yatırıldı.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen sempozyum öncesinde Tanpınar’ın eserleri ve fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı. Osmangazi Belediyesi’nin İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde düzenlediği sergide, usta edebiyatçının hayatı boyunca imzaladığı kitapları ve kendisine imzalanan eserlerin yer aldığı 28 fotoğraf yer aldı.
Sempozyum ve serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 21 yıldır devam eden Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın belediye olarak düzenledikleri kültürel etkinliklerden en önemlisi olduğunun altını çizdi. Tanpınar Edebiyat Yarışması çerçevesinde 2016 yılından bu yana yazarın adıyla sempozyum da düzenlediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Tanpınar Akademisi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde her yıl bir dergi çıkartıyor, farklı konularda hazırlanan bu bilimsel çalışmaları edebiyat dünyamıza kazandırıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz sempozyumla birlikte usta yazarın eserlerinin yer aldığı bir sergiyi de ziyarete sunduk. Bu çalışmalarımızda bizlere büyük destek veren kıymetli akademisyenlerimize, çok teşekkür ediyorum. Bu önemli etkinliklerde hocalarımızın katkısı büyük” dedi.
Dündar: “Gençleri araştırma ve öğrenmeye teşvik ediyoruz”
Belediye olarak düzenledikleri kültürel etkinlikler ile Türk edebiyatını geliştirmek, yeni yazar ve şairler yetiştirmeye zemin hazırlamayı gaye edindiklerini belirten Dündar, “Toplum olarak çok okumamız lazım. Okuyarak topluma ışık tutmamız gerekiyor. Düzenlediğimiz yarışmalardaki asıl amacımız da, gençleri araştırma ve öğrenmeye teşvik etmek, bunu yaparken de okuma ve yazmalarını sağlamak. Bugünkü sempozyum ve sergimizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Ayvazoğlu: “Tanpınar’a gerçek manada vefa örneği”
Yazar Beşir Ayvazoğlu da yaptığı konuşmada yazarlık hayatında Ahmed Hamdi Tanpınar’ın önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Yazılarıma Tanpınar’ın üslubunu örnek alarak başlamıştım. Bursa’nın Tanpınar’da çok ayrı bir yeri vardır. Tanpınar, Bursa’yı öyle bir kavramıştır ki, neredeyse bu şehre onun kavrayışı dışında yaklaşmak mümkün değildir. Adeta bir koza gibi örmüş, o kozanın içine nüfuz etmek, ya da dışına çıkmak çok zordur. Tanpınar, herhangi bir edebiyat adamı değil, çok yönlü ve sanat açısından çok zengin bir şahsiyettir. Bursa’yı anlatan, Bursa’yı hayatının merkezine almış bir yazarın hatırasını yaşatmak için Osmangazi Belediyesi’nin göstermiş olduğu gayreti gerçek manada bir vefa örneği, vefa borcunu ödeme gayreti olarak görüyorum. Onun hatırasını yaşatan Osmangazi Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.
Tanpınar sergisi ve sempozyumu
Konuşmaların ardından Tanpınar adına hazırlanan “Bir Rüyadan Arta Kalan” isimli serginin açılışı yapıldı. Başkan Dündar ve katılımcılar, sergideki eserleri tek tek inceledi.
Sergi açılışının ardından, “Vefatının 60. Yıl Dönümünde EdebiyatSosyoloji Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” gerçekleştirildi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gün boyu devam eden sempozyumda 4 oturum yapıldı. Sadettin Eğri, Metin Önal Mengüşoğlu, Nuh Muaz Kapan ve Mustafa Muharrem’in oturum başkanlıklarını yaptıkları sempozyumda; Prof. Dr. Şaban Sağlık, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Hasan Turgut, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Dr. İbrahim Nacak, Dr. Yaşar Şimşek, Prof. Dr. Secaattin Tural, İsa İlkay Karabaşoğlu, Serhat Toker, Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu ve Uğur Erden, usta edebiyatçının hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında bildiriler sundu. Sempozyumda sunulan bildiriler, kitap haline getirilerek edebiyat dünyasına kazandırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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