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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da üniversite yolunda gençlere tam destek

İHA

Bursa'da üniversite yolunda gençlere tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir haftaya yayılan programlarla kutlamaya devam ederken, Bursa Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen TYT Genel Tekrar Kampı gençlerden büyük ilgi gördü.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da bu sene geniş hazırlanan programlarla dolu dolu kutlanıyor. Bir haftaya yayılan etkinliklerle eğlencenin tadını çıkaran gençler, tiyatrodan konsere kadar birçok farklı organizasyonla bayramı büyük keyifle yaşıyor. Bursa Gençlik Festivali çerçevesinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen TYT Genel Tekrar Kampı, gençlerin yoğun katılımıyla başladı. İki gün süren tekrar kampında, alanında uzman eğitmenler tarafından gençlere zorlandıkları konular ve sınavda çıkan sorular hakkında detaylı konu anlatımı yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da TYT Genel Tekrar Kampı’na katılarak gençlerle biraraya geldi. Sınava hazırlanan gençlerin heyecanını hissettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, herkesin gönlünden geçen bölümleri kazanmasını temenni etti. Gençlerin istediği bir işi keyifle yapmasının önemli olduğunu belirten Başkan Aktaş, belediyelerin asli işlerinin yol, ulaşım ve altyapı konuları olmasına karşın gençlik projelerine ayrıca önem verdiklerini ifade etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir haftaya yayarak Gençlik Festivali ile kutladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Amacımız geleceğimiz olan gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanmasını sağlamaktır. Yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra YKS deneme sınavı kitapçığı dağıtımı gibi sınav öncesi hazırlık süreçlerine de yardımcı oluyoruz. Sınav öncesinde hızlandırılmış kamplarla üniversite adaylarına tam destek veriyoruz. Bunun yanında 3 bin üniversite öğrencisine BURSKOOP marifetiyle burs vermeye başladık. Eylül ayından itibaren bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Üniversite adaylarının YKS sınavında başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla TYT genel tekrar kampı düzenlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Her zaman olduğu gibi yine gençlerimizin yanındayız. Ülkemizin etrafında birçok olumsuzluklar yaşanıyor. Ama Türkiye her zaman dimdik ayakta kalmıştır. Ülkemize her zaman güvenin ve ümitsizliğe kapılmayın. Her zaman hayalleriniz olsun. Sınavları gözünüzde büyütmeyin. Koyduğunuz idealler ulaşmak için çok çalışın. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yer alın. Sizlere büyük katkısı olacaktır. Fedakarlığın bu işin en önemli ayağı olduğunu unutmayın. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte sizlere katkı sunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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