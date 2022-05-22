Bursa'da 50 milyon dolu makaron ele geçirildi (2)



OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da düzenlenen 50 milyon adet dolu makaronun ele geçirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Geçen pazartesi günü Osmangazi ilçesi Nülüferköy Mahallesi'nde bir depoya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında, 5 milyon 637 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Fiziki takibi sürdüren ekipler, yine Osmangazi ilçesinde bir fabrikada kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Emek Mahallesi´nde 10 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu 2 katlı fabrikaya da bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Baskında 13´ü yabancı uyruklu, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Fabrikada, 50 milyon dolu makaron, 6 bin 950 kilogram tütün, 5 milyon 778 bin filtre, 2 bin 485 rulo sigara kağıdı, 195 rulo sigara ağız kağıdı, 795 kilo tutkal, 103 palet karton ve 7 iş makinesi ele geçirildi. Kaçak sigara üretimin yapıldığı yabancı menşeli 7 iş makinesinin piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlendi. Malzemelerin piyasa değerinin ise toplam 100 milyon TL olduğu tespit edildi. Malzemelerle 50 milyon adet daha dolu makaron üretiminin yapılabileceği açıklandı.

ŞÜPHELİLERİN BAZILARI UYURKEN YAKALANDI

KOM ekipleri düzenledikleri operasyonun görüntülerini de paylaştı. Sabaha karşı düzenlenen baskınla fabrikaya giren ekipler, üretim yapılan alandaki şüphelileri suçüstü yakalarken, bazı şüpheliler de fabrikanın üst katında kurulu yatakhanede gözaltına alındı.

Kaçak sigara üretimi için 15 gün önce kurulduğu belirlenen fabrikada gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye tarihine geçen operasyonu twitter hesabından paylaşarak, Bursa polisini tebrik etti. (DHA)

Esra Türker-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-05-22 15:51:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.