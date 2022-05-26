Gürkan: “Her alanda zengin Bursa, Türkiye’nin gücüne güç katıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan: “Her alanda zengin Bursa, Türkiye’nin gücüne güç katıyor”

İHA

Gürkan: “Her alanda zengin Bursa, Türkiye’nin gücüne güç katıyor”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın önemli dinamiklerinden olan sivil toplum kuruluşları ve derneklere ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Başkan Gürkan, saha çalışmaları doğrultusunda son olarak Bursa Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve federasyona bağlı dernek yöneticileri ile bir araya geldi. AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyeleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekillerinden İsmet Su ve davetlilerin katıldığı programda konuşan Başkan Gürkan, çok çeşitli dinamik ve potansiyelleri ile Bursa’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Gürkan, Bursa’nın en değerli zenginliklerinden birinin de çok renkli bir kültür harmanını bünyesinde barındıran yapısı olduğunun altını çizdi.
Anadolu’nun farklı bölgelerinden, Balkanlar’dan ya da komşu ülkelerden gelerek Bursa’ya yerleşen, kültürel zenginlikleri, çalışkan ve özverili yapıları ile Bursa’yı çok renkli ve zengin bir şehir haline getiren her yöreden şehir halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunun altını çizen Gürkan, şunları söyledi:
“Bizler de tüm teşkilat mensuplarımızla bu güzel şehrin değerline değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çok şükür ki partimizin kuruluşundan bu yana Bursamız ve ülkemiz için adeta milat niteliğinde çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı bu yolda en önemli destekçimiz her zaman olduğu gibi işte bu çok renkli, zengin şehrin güzel insanları. Tüm dünya zor zamanlardan geçiyor ancak Hükümetimizin, devletimizin sağlam duruşu ve milletimizin feraseti ile bu günleri de hep birlikte güçlenerek aşacağımıza olan inancımız tamdır. Her alanda daha refah, bölgesinin garantörü, dünya kamuoyunda daha fazla söz sahibi bir Türkiye hedefimiz yolunda hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz ve yürümeye de devam edeceğiz. Önümüzde bu hedefler yolunda çok önemli bir eşik var. Bu eşiği de Türkiye sevdalısı AK Kadrolar olarak sizlerin güven ve desteği ile aşarak, gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için adımlarımızı hızlandıracağız. Bu yolda bizlerle yürüyen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (2)
YEREL HABERLER Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek ...
'Dur' ihtarına uymayıp, polisle çatıştılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, polisle çatıştılar
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4)
YEREL HABERLER Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' ...
Massimo Bruno, Bursaspor’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Massimo Bruno, Bursaspor’dan ayrıldı
Osmangazi’de Gençler Şenlikte Buluştu
YEREL HABERLER Osmangazi’de Gençler Şenlikte Buluştu
İnegöl’de müzelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER İnegöl’de müzelere yoğun ilgi
Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Dur ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası polisle çatıştı 2 kişinin kaçma anı ve otomobilin askıda kalması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Dur ...
Bursa’da güreş heyecanı
YEREL HABERLER Bursa’da güreş heyecanı
Bursa’da ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporları’ masaya ...
Bursa Büyükşehir projelerine 3 ödül
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir projelerine 3 ödül
En İyi Kentsel Tasarım Projesi ödülü Gemlik Belediyesi’nin
YEREL HABERLER En İyi Kentsel Tasarım Projesi ödülü Gemlik ...
Gelinlik giyen damak, geline taş çıkardı
YEREL HABERLER Gelinlik giyen damak, geline taş çıkardı
Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü
YEREL HABERLER Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich ...
Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında
YEREL HABERLER Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek ...
Karacabey’de test atışları yapılan milli gurur SİDA’ya tam not
YEREL HABERLER Karacabey’de test atışları yapılan milli gurur ...
Gençlik istasyonu gençlerin vizyonuna yön veriyor
YEREL HABERLER Gençlik istasyonu gençlerin vizyonuna yön veriyor
Beşiktaş, engelleri Romatem Bursa ile kaldırıyor
YEREL HABERLER Beşiktaş, engelleri Romatem Bursa ile kaldırıyor
Osmangazi’de yöresel lezzetler görücüye çıktı Osmangazi’de yöresel lezzet şöleni
YEREL HABERLER Osmangazi’de yöresel lezzetler görücüye ...
T2 Hattı test sürüşüne başladı
YEREL HABERLER T2 Hattı test sürüşüne başladı
Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Onur, yaralandı
YEREL HABERLER Engelli aracıyla yolun karşısına geçerken otomobilin ...
BUÜ’de öğrenci festivalleri başladı
YEREL HABERLER BUÜ’de öğrenci festivalleri başladı
Bursa’da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu
YEREL HABERLER Bursa’da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu
Nilüfer’de yılsonu konserinde muhteşem performans
YEREL HABERLER Nilüfer’de yılsonu konserinde muhteşem performans
Bursa'da 18 bin kişiye palyatif bakım hizmeti
YEREL HABERLER Bursa'da 18 bin kişiye palyatif bakım hizmeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.