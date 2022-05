Gürkan: “Her alanda zengin Bursa, Türkiye’nin gücüne güç katıyor”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın önemli dinamiklerinden olan sivil toplum kuruluşları ve derneklere ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Gürkan, saha çalışmaları doğrultusunda son olarak Bursa Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve federasyona bağlı dernek yöneticileri ile bir araya geldi. AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyeleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekillerinden İsmet Su ve davetlilerin katıldığı programda konuşan Başkan Gürkan, çok çeşitli dinamik ve potansiyelleri ile Bursa’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Gürkan, Bursa’nın en değerli zenginliklerinden birinin de çok renkli bir kültür harmanını bünyesinde barındıran yapısı olduğunun altını çizdi.

Anadolu’nun farklı bölgelerinden, Balkanlar’dan ya da komşu ülkelerden gelerek Bursa’ya yerleşen, kültürel zenginlikleri, çalışkan ve özverili yapıları ile Bursa’yı çok renkli ve zengin bir şehir haline getiren her yöreden şehir halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunun altını çizen Gürkan, şunları söyledi:

“Bizler de tüm teşkilat mensuplarımızla bu güzel şehrin değerline değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çok şükür ki partimizin kuruluşundan bu yana Bursamız ve ülkemiz için adeta milat niteliğinde çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı bu yolda en önemli destekçimiz her zaman olduğu gibi işte bu çok renkli, zengin şehrin güzel insanları. Tüm dünya zor zamanlardan geçiyor ancak Hükümetimizin, devletimizin sağlam duruşu ve milletimizin feraseti ile bu günleri de hep birlikte güçlenerek aşacağımıza olan inancımız tamdır. Her alanda daha refah, bölgesinin garantörü, dünya kamuoyunda daha fazla söz sahibi bir Türkiye hedefimiz yolunda hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz ve yürümeye de devam edeceğiz. Önümüzde bu hedefler yolunda çok önemli bir eşik var. Bu eşiği de Türkiye sevdalısı AK Kadrolar olarak sizlerin güven ve desteği ile aşarak, gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için adımlarımızı hızlandıracağız. Bu yolda bizlerle yürüyen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”

