BSMMMO 'Genç Ofis' projesini faaliyete geçirdi

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMO) ilk defa ofis açan serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ücretsiz yer temini için açılış töreni gerçekleştirdi.

BSMMMO, mesleğe yeni atılan serbest muhasebeci ve mali müşavirlere katkı sağlamak için 'Genç Ofis' projesi çerçevesinde ücretsiz 14 ofis temin etti. Genç Ofis yönerge şartlarını taşıyarak ofisten yararlanma hakkını elde etmiş 14 meslek mensubunun faydalanacağı projenin açılış töreninde, başvurusu onaylanan 11 hak sahibine çekilişle ofis anahtarları teslim edildi. Ofis anahtarını almak için gelen mali müşavirler yapılan kura ile hizmet vereceği odaları belirlemiş oldu. Ofis anahtarlarını teslim alan serbest muhasebeci ve mali müşavirler, 2 yıl boyunca ücretsiz ofis imkanından yararlanabilecek.

Başkanlık döneminin son çalışması olduğunu ifade eden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “3 yıl önce seçim çalışmaları sırasında meslektaşlarımıza sözümüz olan bir projeydi. Buradaki hedefimiz ilk defa ofis açan meslektaşlarımıza kolaylık sağlamak. Yaş sınırı olmayan bu projede, meslektaşlarımıza bütün imkânları sağladık. Bu bizim bir hayalimizdi. Meslektaşlarımıza sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizim gitmeden son çalışmamız oldu. Pandemiden dolayı zor bir süreç geçirdik. Yoksa bu projeyi çok önceden faaliyete geçirecektik" dedi.

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