Kaza anını kaydetti, 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı



Gökhan ÖZHAN/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Kaza, cuma akşamı Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı otomobile, Seçil Dilek (20) kullandığı 34 NP 6890 plakalı otomobille çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının, araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Karaorman Mahallesi muhtarı Necmi Çakır´ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, kaza anı saniye saniye yer aldı. Görüntülerde Çakır´ın Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olduğu aracına, dört yolun birleştiği noktadaki kavşaktan kontrolsüz ve hızlı olarak karşı şeride geçen Seçil Dilek yönetimindeki otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıklarının açıldığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedilirken, klakson sesi ile diğer otomobildeki yaralıların çığlıkları da duyuluyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-05-30 10:02:24



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