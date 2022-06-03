Bursa'da yolcu minibüsü direğe çarptı: 12 yaralı

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Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsü, yön tabelası direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi´nde meydana geldi. M.E.Ç. (24) yönetimindeki 16 M 1853 plakalı, OvaakçaKent Meydanı hattında çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-06-03 23:15:24



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