Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş



Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (20) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren M.G.'nin (50) cinayetleri para meselesi yüzünden işlediği öne sürüldü. Polis, M.G.´yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi´nde meydana geldi. Ferman ve Şahin Gündüzeli, aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.´nin bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenlerini tabancayla vurup, kaçtı.

Kardeşler kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan Gündüzeli kardeşler kurtarılamadı.

M.G.´nin, yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli kardeşleri, para meselesi yüzünden öldürdüğü öne sürüldü.

Kardeşlerin Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsileri sürerken, polis şüpheliyi arıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-06-04 12:14:29



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