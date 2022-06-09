Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesine manda hibesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesine manda hibesi

İHA

Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Zootekni Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmak üzere manda ve malak hibesinde bulunuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesine manda hibesi

Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Zootekni Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmak üzere manda ve malak hibesinde bulunuldu.
Bursa’da manda yetiştiriciliğinin kalelerinden biri olan Mustafakemalpaşa’nın Karaoğlan Mahallesi’nde düzenlenen programda, projenin manda yetiştiriciliği açısından gençlerin eğitim ve öğretimine yönelik önemi vurgulandı. Son yıllardaki manda varlığını arttırma çalışmalarına hız verecek projedeki tüm hayvanlar Karaoğlan’daki yetiştiricilerinden temin edildi.
Karaoğlan Manda Evi’nde düzenlenen malak ve manda hibe programına; Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Zootekni Derneği Başkanı ve UÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim AK, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, UÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kemalettin Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve UÜ Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş ve manda yetiştiricileri katıldı.
Programın açılışında konuşan Karaoğlan Mahalle Muhtarı Ergun Kısa, Bursa’nın bitkisel üretim ve hayvansal üretimde Türkiye’nin önemli şehirleri arasında bulunduğunu söylerken, manda yetiştiriciliğinde ise Bursa’nın kalesinin Karaoğlan olduğunu belirtti.
Manda Birlik adına söz alan Mehmet Kızıl ise bölgedeki manda yetiştiriciliği tarihi ve manda ürünlerinin önemi üzerine konuştu. Diğer birlikler de bölgelerindeki Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümleri ile bu çalışmaları yapması gerektiğini belirten Kızıl; “Bursa Manda Birliği’nin atmış olduğu bu adım, tüm birliklere örnek olacaktır. Üniversite ile işbirliğimiz devam edecektir. Ayrıca köyümüze manda heykeli talepleri var” dedi.
Anadolu manda varlığının yaşadığı ciddi düşüş sonrası yapılan çalışmalarla yeniden dirilmeye başladığını ifade eden UÜ Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş da konuşmasında, mandacılığın akademi eliyle genç meslektaş adaylarına anlatımının önemini vurgularken, projenin manda yetiştiriciliği açısından değerli olduğunu dile getirdi.
Uygulamalı eğitim vurgusu
Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Zootekni Derneği Başkanı ve B.U.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak ise uygulamalı eğitime dikkat çekti. Ak; “ Bir Amasyalı olarak içinde büyüdüğüm ve çocukluktan beri yetiştiriciliğini iyi bildiğim bu vefakâr ve cefakâr hayvanı, öğrencilerimize ve yetiştiricilerimize uygulamalı eğitim olarak çiftliğimizde gösterebilecek olmamızın mutluluğunu paylaşıyorum. Karaoğlan ile diyaloğumuzun daha da gelişerek ve her yıl yaptığımız teknik gezilere devam ederek güçlendirmek istiyoruz” dedi.
B.U.Ü Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise konuşmasında, yetiştirici ile akademinin arasındaki bağın her zaman güçlü olması gerektiğini söylerken; “Akademik manada üst düzey işlere imza atan fakültemiz ve öğretim üyeleri, tüm kadrosuyla köylerimizle irtibatlıdır, gerekli eğitim çalışmalarında gönüllü olarak sahadadır” diye konuştu.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez’de kurum olarak organizasyonun önemli paydaşlarından biri olduklarını ifade etti. Akademi ve emekçinin bir arada olmasının önemini belirten Erol Pektez; “ Mühendis ve çiftçi, emek ile akıl bir arada olduğunda kalkınmanın önünde kimse duramaz” diyerek bu programın örnek olmasını diledi.
Program sonunda manda ve malak hibesinde bulunan Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kemalettin Demir, Birlik Başkan yardımcısı Bayram Aydın, Yetiştirici Celalettin Demir, Nurettin Şalgam, Mehmet Kızıl, Mehmet Aydın ve mandaların Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine ulaşımı konusunda sponsorluk yapan Etçii firması sahibi Mehmet Emin Aslan’a teşekkür plaketi verildi.
Malak ve mandaların hibe edildiği program sonrası katılımcılar, mandaları bulundukları mera alanında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’un yeni teknik adamı Tahsin Tam, Sportif Direktörü İsmail Ertekin oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni teknik adamı Tahsin Tam, Sportif ...
Bursa’da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa’da sağanak etkili oldu
Gürkan: “Hizmetlerimizi taçlandıracak adımları hep birlikte daha da güçlendireceğiz”
YEREL HABERLER Gürkan: “Hizmetlerimizi taçlandıracak adımları hep ...
Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı
YEREL HABERLER Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı
Evden hırsızlık yapan şüpheliler, görüntülendiklerini fark edince sakat numarası yaptı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan şüpheliler, görüntülendiklerini ...
Evden ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheliyi polis yakaladı; basını gören şüpheli engelli numarası yaptı
YEREL HABERLER Evden ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheliyi polis ...
Su üstü insansız araçlar 3’üncüsü BTÜ’den Bu kez kupa Bursa’ya
YEREL HABERLER Su üstü insansız araçlar 3’üncüsü BTÜ’den Bu kez kupa ...
Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı Deneme dalındaki yarışmada kazananlar belli oldu
YEREL HABERLER Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı Deneme ...
AFAD gönüllüsü gençlere Gürsu Adrenalin Park’ta motivasyon
YEREL HABERLER AFAD gönüllüsü gençlere Gürsu Adrenalin Park’ta ...
Bursa sokaklarında film gibi kovalamaca, kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Bursa sokaklarında film gibi kovalamaca, kıskıvrak ...
Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü
YEREL HABERLER Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna ...
Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay
YEREL HABERLER Bursa'da yürekleri ağıza getiren olay
Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi
YEREL HABERLER Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler ...
İnegöl Cerrah Mahallesi’nde 12 sokakta yol kaplama çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER İnegöl Cerrah Mahallesi’nde 12 sokakta yol kaplama ...
Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarıştı
YEREL HABERLER Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarıştı
Sait Faik Öykü Ödülü’nde süreç başlıyor
YEREL HABERLER Sait Faik Öykü Ödülü’nde süreç başlıyor
Suyun önemini en iyi anlatan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Suyun önemini en iyi anlatan öğrenciler ...
Nilüfer Belediyesi çalışanlarına trafik güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi çalışanlarına trafik güvenliği ...
Nilüfer'de iş merkezine ait kaçak bölümler yıkıldı
YEREL HABERLER Nilüfer'de iş merkezine ait kaçak bölümler yıkıldı
Bursa’nın ‘En çevrecileri’ ödüllendirildi
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘En çevrecileri’ ödüllendirildi
Nilüfer’de hijyende örnek işletmeler tescilleniyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de hijyende örnek işletmeler tescilleniyor
Bursa'da park halindeki araçtan kredi kartı çalan hırsız otelde yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki araçtan kredi kartı çalan ...
Çevre dostu Yıldırım’a iki ödül birden
YEREL HABERLER Çevre dostu Yıldırım’a iki ödül birden
Bursa Büyükşehir’de kamu personeline ‘protokol’ eğitimi
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’de kamu personeline ‘protokol’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.