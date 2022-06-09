Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesine manda hibesi

Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Zootekni Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmak üzere manda ve malak hibesinde bulunuldu.

Bursa’da manda yetiştiriciliğinin kalelerinden biri olan Mustafakemalpaşa’nın Karaoğlan Mahallesi’nde düzenlenen programda, projenin manda yetiştiriciliği açısından gençlerin eğitim ve öğretimine yönelik önemi vurgulandı. Son yıllardaki manda varlığını arttırma çalışmalarına hız verecek projedeki tüm hayvanlar Karaoğlan’daki yetiştiricilerinden temin edildi.

Karaoğlan Manda Evi’nde düzenlenen malak ve manda hibe programına; Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Zootekni Derneği Başkanı ve UÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim AK, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, UÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kemalettin Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve UÜ Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş ve manda yetiştiricileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Karaoğlan Mahalle Muhtarı Ergun Kısa, Bursa’nın bitkisel üretim ve hayvansal üretimde Türkiye’nin önemli şehirleri arasında bulunduğunu söylerken, manda yetiştiriciliğinde ise Bursa’nın kalesinin Karaoğlan olduğunu belirtti.

Manda Birlik adına söz alan Mehmet Kızıl ise bölgedeki manda yetiştiriciliği tarihi ve manda ürünlerinin önemi üzerine konuştu. Diğer birlikler de bölgelerindeki Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümleri ile bu çalışmaları yapması gerektiğini belirten Kızıl; “Bursa Manda Birliği’nin atmış olduğu bu adım, tüm birliklere örnek olacaktır. Üniversite ile işbirliğimiz devam edecektir. Ayrıca köyümüze manda heykeli talepleri var” dedi.

Anadolu manda varlığının yaşadığı ciddi düşüş sonrası yapılan çalışmalarla yeniden dirilmeye başladığını ifade eden UÜ Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş da konuşmasında, mandacılığın akademi eliyle genç meslektaş adaylarına anlatımının önemini vurgularken, projenin manda yetiştiriciliği açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Uygulamalı eğitim vurgusu

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Zootekni Derneği Başkanı ve B.U.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak ise uygulamalı eğitime dikkat çekti. Ak; “ Bir Amasyalı olarak içinde büyüdüğüm ve çocukluktan beri yetiştiriciliğini iyi bildiğim bu vefakâr ve cefakâr hayvanı, öğrencilerimize ve yetiştiricilerimize uygulamalı eğitim olarak çiftliğimizde gösterebilecek olmamızın mutluluğunu paylaşıyorum. Karaoğlan ile diyaloğumuzun daha da gelişerek ve her yıl yaptığımız teknik gezilere devam ederek güçlendirmek istiyoruz” dedi.

B.U.Ü Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise konuşmasında, yetiştirici ile akademinin arasındaki bağın her zaman güçlü olması gerektiğini söylerken; “Akademik manada üst düzey işlere imza atan fakültemiz ve öğretim üyeleri, tüm kadrosuyla köylerimizle irtibatlıdır, gerekli eğitim çalışmalarında gönüllü olarak sahadadır” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez’de kurum olarak organizasyonun önemli paydaşlarından biri olduklarını ifade etti. Akademi ve emekçinin bir arada olmasının önemini belirten Erol Pektez; “ Mühendis ve çiftçi, emek ile akıl bir arada olduğunda kalkınmanın önünde kimse duramaz” diyerek bu programın örnek olmasını diledi.

Program sonunda manda ve malak hibesinde bulunan Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kemalettin Demir, Birlik Başkan yardımcısı Bayram Aydın, Yetiştirici Celalettin Demir, Nurettin Şalgam, Mehmet Kızıl, Mehmet Aydın ve mandaların Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine ulaşımı konusunda sponsorluk yapan Etçii firması sahibi Mehmet Emin Aslan’a teşekkür plaketi verildi.

Malak ve mandaların hibe edildiği program sonrası katılımcılar, mandaları bulundukları mera alanında ziyaret etti.

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