Bursa’da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

İHA

Bursa'da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Bursa’da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı

Bursa’da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi yakınlarında Orhangazi İznik Karayolu üzerinde Taşköprü yolu girişinde trafik kazası meydana geldi. S.A idaresindeki 41 AIJ 927 çakıl yüklü hafriyat kamyonu, H.S (60) idaresindeki 16 FAD 73 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle traktör kullanılamaz hala gelirken, olayda yararlanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda gençlerden muhteşem performans
YEREL HABERLER Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda gençlerden ...
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu- Basın çalışanları futsal ile stres attı
YEREL HABERLER Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu- Basın ...
Finlandiyalı iş heyetinin Yeşim ilgisi
YEREL HABERLER Finlandiyalı iş heyetinin Yeşim ilgisi
Apartmanda korkutan yangın, 3 kişi çatıda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Apartmanda korkutan yangın, 3 kişi çatıda mahsur ...
Bakan Özer: "Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil"
YEREL HABERLER Bakan Özer: "Katma değeri yüksek olan ürünler ...
Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden ...
Bursa'dan Samsun'a taşınmak istemeyen annesini boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Bursa'dan Samsun'a taşınmak istemeyen annesini ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden ...
Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü
Bursa Uludağ Üniversitesi sporun her alanında
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi sporun her alanında
Keles’te Dragon Festivali
YEREL HABERLER Keles’te Dragon Festivali
“Bu yasa yazılı basına kilit vurdurur” TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmazsa, gazetelerin kapanacağını söyledi. Kolaylı, TBMM Adalet Komisyonu’nda sundukları çözüm önerilerini ayrıntılarıyla anlattı.
YEREL HABERLER “Bu yasa yazılı basına kilit vurdurur” TGK Genel ...
Bursa'da soğuk hava deposuna baskın; 3 ton et imha edildi
YEREL HABERLER Bursa'da soğuk hava deposuna baskın; 3 ton et imha ...
Ak Parti Bursa'da Teşkilat Akademisi’nde ders zili yeniden çalıyor
YEREL HABERLER Ak Parti Bursa'da Teşkilat Akademisi’nde ders zili ...
Çiftçinin hayatını kolaylaştıracak proje Bilişim Vadisi'nde
YEREL HABERLER Çiftçinin hayatını kolaylaştıracak proje Bilişim ...
Bursa'da okulda dansöz olayının ardından flaş gelişmeyi Bakan Özer duyurdu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Resmi Gazete'de dün yayınlanan yeni düzenlemeye göre Okul Aile Birlikleri tüm sosyal etkinliklerle ilgili okul müdürünün izni ve denetimine tabi olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiç bir etkinliğe izin vermeyeceğiz" "Bursa'da devam eden 510 milyon liralık eğitim yatırımına ilave 1.7 milyar liralık yeni yatırım yapıyoruz. 64 yeni ana okulu, 10 yeni ilkokul ve 15 yeni ortaokul kazandıracağız"
YEREL HABERLER Bursa'da okulda dansöz olayının ardından flaş ...
Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler
Bursa'da psikolojik sorunları olan genç, annesini boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Bursa'da psikolojik sorunları olan genç, annesini ...
Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı ...
Bursa'da hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da hapis cezası olan şahıs uyuşturucuyla ...
Bursa'da önce hortum, sonra sağanak yağış Doğal sokak havuzunda oynadılar Dün yaşanan şiddetli rüzgar sonrası oluşan minik hortumlar ve sağanakla birlikte gelen selin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da önce hortum, sonra sağanak yağış Doğal sokak ...
(Özel) Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti... 3 ton eti yerlerden topladılar Zabıtalar soğuk hava deposunu bastı, etleri yerlerden topladı Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste 3 ton ete imha edilmek üzere el konulurken işletme sahibine 51 bin 200 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER (Özel) Et işleme tesisine şok baskın...Görüntüler "pes" dedirtti. ...
Genç futbolcu kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Genç futbolcu kalp krizinden öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.