Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursalı gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla onlara daha rahat ve güvenli alanlarda ders çalışma imkanları sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Vatan Mahallesi’ne de bir gençlik merkezi kazandırdı. Toplam 1000 metrekare kullanım alınana sahip 3 katlı merkezde aynı anda 300 öğrenciyi ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları, zengin kütüphanesi, espor alanı, rekreatif aktiviteler için amfi ile aktivite alanlarının yanında ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmetleri de sunulacak. Bursalı gençler için her şeyin düşünüldüğü merkezde gençlere ücretsiz çay, kahve ve benzeri ikramlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile mahalle halkının katıldığı törenle hizmete açıldı.

Geleceğe hazırlıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belirledikleri ana konu başlıklarından bir tanesinin de gençlik hizmetleri olduğunu belirterek, gençleri hayata en iyi şekilde hazırlamak için uygun altyapıyı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Şehir’ ödülü aldıklarını da hatırlatan Başkan Aktaş, “Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, ücretsiz internet imkanları sağlıyoruz, yeni kütüphaneler açıyoruz. Deniz kampları, izcilik ve doğa kampları, atölye çalışmaları, şenlikler, festivaller, konserlerle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize deneme kitapçıkları, soru bankaları ve YGS kursları ile destekler veriyoruz. Üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversite kampüslerinde sabah çorba çeşmeleri ile gençlerimizin yanındayız. Öğrencilere aylık 70 liralık abonman kart ile Türkiye'nin en ucuz ulaşım imkanını sağlıyoruz. Biz gençlerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Vatan Gençlik Merkezi de bölge için önemli bir ihtiyaçtı. Geleceğimiz olan, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bir dokunalım, onların hayatlarına bir değer katalım istiyoruz” dedi.

Başarı hikayeleri bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Osmanlı’nın mayalandığı ve gönül coğrafyasının önemli şehirlerinden olan Bursa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa’nın eğitimiyle ilgili hiçbir sıkıntı kalmadığını belirten Bakan Özer, Bursa’nın eğitim alanında başarı hikayeleri duymayı, Türkiye’ye örnek olacak projeleri duymayı beklediklerini ifade etti. Mesleki eğitimle ilgili Bursa’dan güzel haberler aldıklarını dile getiren Özer, “Yeni projelerle Bursa'daki yatırımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimize ne yapsak az. Toplum olarak son zamanlarda gençlerimizden çok şikayet etmeye başladık. Onları X,Y,Z diye bölmeye başladık. Gençlerimiz, vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı yapmakta, eğitimden geri kalmamakta, işgücü piyasasında da fedakarlık yaparak ülkenin kalkınmasında destek vermektedir. Bazen canımızı sıkan, bizi rahatsız eden görüntüler, problemler yaşanıyor. Ama bunun çok istisnai durum olduğunu bilerek, gençlerimize güvenerek onlara sunduğumuz imkanları sürekli arttırmalıyız. İşte bu Gençlik Merkezi de bunlardan bir tanesidir. Gençlerimizin eğitim dışında vakitlerini geçirebilecekleri kütüphaneler, gençlik merkezleri, kültür, sanat, sporla ilgili merkezler arttıkça göreceğiz ki iddia edildiğinin aksine devletiyle ilgili sorunu olmayan, toplumunu seven gençler başarı hikayeleri ortaya koyacaktır. Yeter ki gençlerimize güvenelim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimizin daha nitelikli eğitim alması için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediyelerimizin de bu tür açılımlarıyla gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Vatan Gençlik Merkezi hayırlı olsun” diye konuştu.

Vali Yakup Canbolat da, Bursa’da gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyeleri tarafından verilen hizmetlerle şehrin güzelleştiğini ve huzur kentine dönüştüğünü dile getirdi. Özellikle gençlik merkezleriyle gençlerin vakitlerini değerlendirebileceği ve toplanabilecekleri faydalı mekanlar oluşturulduğunu anlatan Canbolat, önümüzdeki günlerde gençlik merkezleri sayısının artarak Bursa gençliğinin ufkuna güzellikler katılacağını söyledi. Canbolat, Vatan Gençlik Merkezi’ni şehre kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Refik Özen, birileri ülkede karamsarlık pompalarken kendilerinin her zaman ümitvar olduğunu söylerken, en büyük dayanaklarının gençler olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlere duyulan güven ve eğitim alanında yapılan yatırımlarla gençlerle birlikte başarılara ulaştıklarını ifade eden Özen, Vatan Gençlik Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak bir çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, ilçeye kazandırılan gençlik merkezi nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Özer ve protokol üyeleri daha sonra Vatan Gençlik Merkezi’ni gezdi.

