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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, güneşin yüzünü gösterdiği yaz döneminde cilt hastalıklarına yakalanmamak için tavsiyelerde bulundu.

Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, güneşin yüzünü gösterdiği yaz döneminde cilt hastalıklarına yakalanmamak için tavsiyelerde bulundu.
Kontrollü bir şekilde eski hayatımıza geri dönüşlerin yaşandığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Dış ortamı çok özledik ve açık havada çokça vakit geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri görülmektedir. Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden son bahar mevsimine kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun tavsiye edeceği güneş koruyucular güneş gören bütün cilt bölgelerinize sürülmeli ve dış ortamlardayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Bunun yanında açık renkli kıyafetler, güneş gözlüğü takmalı ve güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalıdır. Bilhassa çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.
Ortam ısısının artması sonucu ter bezlerinin salgılarında artış ve bunun sonucunda özellikle çocuklarda ve yine erişkinlerde de, özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesi gibi bölgelerde yanma ve acıma hissi ile başlayan kızarıklık, tahriş ve sulu kabarcıklar şeklinde isilik oluştuğunu belirten Küçükçakır, "Bu bölgelerin nemli kalmasını engellemek, cilt yapınıza uygun vücut yıkama jelleri veya sabunları ile her gün duş almak ve banyo sonrası önerilen cilt yapınıza uygun nemlendirici kremi sürmek lazım. Pişiğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında yaz aylarında artış oldukça göze çarpıcı olmaktadır. Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde olmakta ve bazen de tırnaklarda kalınlaşma, sararma kararma ve bozulmalara yol açabilir. Yine cildin kuru kalmasını sağlamak ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü topikal veya sistemik tedaviye acilen başlamak gerekir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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