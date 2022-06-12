Aşırı yağışlar okul bahçesini çamurla doldurdu

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Gemlik’te gece boyu etkili olan ve şiddetini artarak sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden yerleşim yerlerine de çamur ve çamurlu su iniyor.

Hisartepe mahallesinde zeytinlik alandan inen yağmur suyu ve çamur Şehit Gökhan Aydınlı okulunun bahçesini doldurdu.

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