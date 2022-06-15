Yıldırım'da ulaşım ağı genişliyor

Yıldırım Belediyesi, ‘ulaşım hamlesi’ doğrultusunda ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, şehrin ulaşım konforunu arttırarak trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye yatay ve dikey yeni yolların kazandırılması için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi Meydan Sokak’ta imar çalışmalarını sürdürüyor. Kamulaştırma çalışmaları devam eden bin 100 metrekarelik imar yolu kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlanacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a hizmet için yola çıkarken hemşehrilerimize daha ulaşılabilir bir Yıldırım sözü vermiştik. Bunun için şehrimizin en önemli gündemi olan trafik ile ilgili Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’ne Meydan Sokağın yapılmasıyla birlikte ilçemize yatay bir yol kazandırmış olduk. Bu noktada Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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