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MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı

İHA

MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ilgili bakanlıkları, kanunla koruma altına alınan vatandaşın kişisel verilerini maddi menfaat karşılığında toplu halde satanlar ile ticari maksatları uğruna izinsiz kullanan kişi ve firmalar hakkında işlem yapmaya çağırdı.
Türkiye’de son dönemde reklam ve pazarlama amaçlı ev ve mobil telefonlarına gelen çağrılar ile atılan kısa mesajlar, tüketicilerin en çok şikayetçi oldukları konular arasına girdi. MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu da milyonların cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi gibi kişisel verilerini yasal olmayan yöntemlerle ele geçirip, ticari maksatları uğruna attıkları SMS mesajları ve yaptıkları aramalarla vatandaşı canından bezdiren kişi ve firmaları TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili gündem dışı söz olan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Milletvekili Vahapoğlu, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'la reklam iletileriyle ilgili olarak bazı sınırlamalar getirildiğini hatırlattı. Söz konusu kanunun 6. maddesinde ticari elektronik iletilerin internet veya cep telefonu üzerinden ancak alıcılardan önceden onay almak şartıyla gönderilebileceğinin açık bir şekilde hükme bağlandığını vurgulayan Vahapoğlu, “Bu hükme rağmen son günlerde özellikle cep telefonu numaraları veri tabanının bazı şirketlerce 3. kişi ya da firmalara satıldığı, bunlardan maddi gelir elde edildiği bilgileri basında ve sosyal medyada sıklıkla yer almaktadır” dedi.

“Suç işliyorlar"
“Bu bilgileri satın alan şirket ve şahıslar izinsiz SMS, eposta ve arama yaparak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suç işlemektedirler” diyen Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Toplu olarak bu bilgileri satan şirketler ile bunu ticari maksatla kullananlar hakkında ilgili bakanlıklar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun dikkatlerini çekmek istiyorum” şeklinde konuştu.
TBMM’deki konuşmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Milletvekili Vahapoğlu, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da belirtildiği üzere vatandaşa ait ve kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayabilen isim, soy isim, doğum yeri ve tarihi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, pasaport numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları, adres ve eposta bilgileri, parmak izi gibi bilgiler kişisel veridir. Dolayısıyla kişiliğin korunması, kişisel verilerin korunması demektir. Aynı zamanda özel hayatın gizliliği hakkı çerçevesinde da kişisel verilerin korunması şarttır” diye konuştu.

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