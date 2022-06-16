Ata Demirer, Bursaspor forması giydi

Minik bir Bursaspor taraftarı Bursa Bülbül’ü filmi setine gelerek ünlü komedyen Ata Demier’e yeşilbeyazlı forma hediye etti. Demler de minik Timsah’ı kırmayarak formayı sırtına geçirdi.

Bursa Bülbül’ü film çekimleri tüm hızıyla devam ederken başrol oyuncusu Ata Demirer’e büyük bir sürpriz yapıldı. Minik bir Bursaspor taraftarı sete gelerek Ata Demirer’e yeşilbeyazlı forma hediye etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, “Bu küçük seyircim bana formayı giydirir mi?” sözünü düşen Ata Demirer, bir sonraki paylaşımında “Giydirdi” ifadesini kullanarak Bursaspor formalı fotoğrafını hayranlarının huzurla sundu. Bu görsel Bursaspor taraftarının büyük beğenisini topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.