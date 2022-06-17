Bursa’da öğrencilerin karne coşkusu

Bursa´da bin 939 okulda 609 bin 825 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. 20212022 eğitimöğretim yılı, Lütfi Banuşoğlu İlkokulu'nda gerçekleşen karne töreni ile sona erdi.

Öğrencilerin karnelerini Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın elinden aldığı törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürü Serken Gür'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Lütfi Banuşoğlu İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Canbolat ve protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

20222023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönemi 23 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek olan 20222023 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ise 3 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline çıkacak. Birinci dönem ara tatili 1418 Kasım 2022, ikinci dönem ara tatili ise 1720 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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