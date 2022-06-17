Bursa Ana Kucağı’nda karne sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesiminin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı eğitim merkezlerinde bin 610 çocuk karne sevinci yaşadı. Çınarönü Ana Kucağı Eğitim Merkezi’ndeki karne sevincine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karnelerini verdiği çocukların iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 20192020 eğitim döneminde 6 nokta ile eğitime başlatılan ve bugün 19 merkezde bin 610 öğrencisi ile okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde karne sevinci yaşandı. Eğitim hayatlarına Büyükşehir Belediyesi’nin ana kucaklarında başlayan ve birbirinden farklı etkinliklerle bir yılı daha geride bırakan minik öğrenciler için Çınarönü Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde karne töreni düzenlendi. Miniklerin karne sevincine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de ortak oldu. Karnelerini protokol üyelerinin elinden alan minikler, üzerinde ‘Ana Kucağında 1 yaş büyüdüm’ yazılı pastayı da Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile birlikte kesti.

Ana Kucağı’nın eğitime başladığı ilk yıl 403 mezun verdiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şimdi ise 19 Ana Kucağı’nda 2 bin civarı yavrumuzun eğitimine destek oluyoruz. Tabi ki devletin yaptığı anaokulları var, özel anaokulları var. Biz de bedelsiz olarak farklı ilçelerimizde ve mahallelerimizde bu hizmeti sürdürüyoruz. Sayımızı da giderek artırıyoruz. Bugün de onlar şarkılarını söylediler, etkinliklerini yaptılar biz de onlara karnelerini verdik, eğlencelerine ortak olduk. Okul öncesi eğitimi belediye olarak çok önemsiyoruz. Burada hizmet veren tüm öğretmenlerimize, hizmetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum” dedi.

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