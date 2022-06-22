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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa ‘Atık Yeter’ diyor

İHA

Bursa ‘Atık Yeter’ diyor

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla önemli çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ‘sıfır atık’ hedefi doğrultusunda ‘Atık Yeter’ Açık Hava Farkındalık Uygulaması başlattı.
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel faktörlerle mücadele noktasında önemli altyapı projelerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çevre konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklere de imza atıyor. Şehrin altyapısının yenilenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sıfır atık ve atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla birçok projeyi devreye alan Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hareketini destekleyerek, farkındalık oluşturmak için ‘Atık Yeter’ Açık Hava Farkındalık Uygulaması başlattı. Bu çerçevede 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ‘geri dönüşüm ve atıkların çevreye verdiği zararlarla ilgili bilgilerin yer aldığı’ panolar yerleştirildi. Alanın tam ortasına da Türkiye’de dört kişilik bir ailenin aylık ortalama 137,5 kilogram olan atık miktarını temsil eden dev teneke kutu konuldu.
Şehir kültürü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Atık Yeter’ farkındalık uygulamasının tanıtımında yaptığı konuşmada, bazı atıkların 100 yılda, bazılarının ise bin yılda doğada ancak yok olabildiğini hatırlattı. Bu nedenle geri dönüşüm işini çok ciddiye aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İstiyoruz ki 7’den 77’ye tüm Bursa, bu işe sahip çıksın ve çevresini temiz tutsun. Atıkların geri dönüşümüne katkı sağlasın. Buradaki farkındalık etkinliğimizle amacımız, sadece çevre temizliği ile sınırlı değil. Geri dönüşümü bir şehir kültürü haline getirerek, tüm Bursa olarak karbon ayak izimizi azaltacak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına kocaman bir adım atacağız. Devasa atık figürümüzle farkındalık kampanyamızı başlatıyoruz. Sadece bu nokta ile de sınırlı kalmayacağız. Temsili devasa atığımızı 17 ilçemizde, Bursa’nın dört bir yanında sergileyecek ve gerekli farkındalığı kazandıracağız” dedi.
Ciddi çevre yatırımları
Bursa’nın daha sağlıklı kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Arıtma tesisleri, dere ıslahı, yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, meydan düzenlemeleri, entegre atık yönetimi, sanayi envanteri, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi gibi birçok projeyi uygulamaya aldık. Enerji verimliliği çalışmaları çerçevesinde belediyemize ait bina, tesis ve otopark gibi alanlarda güneş enerji santrali kurulumu çalışmaları yapıyoruz. Bursaray istasyon çatılarına GES yatırımı planlandı ve santrallerin kurulumuna devam ediliyor. Ayrıca katı atık istasyonlarına kurulan enerji üretim sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çevreye değer katıyoruz. Yenikent Katı Atık Depolama Alanı ve Doğu Katı Atık Entegre Tesisimizde atıklardan elektrik enerjisi üretiyoruz. BUSKİ, ana isale hatları üzerinde kurduğu 3 adet HES ve 4 adet GES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15’ini bu santrallerden karşılıyor. Kısacası Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir kent olması için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki ‘sıfır atık’ hareketini destekleyerek, farkındalık oluşturmak için başlattığımız ‘Atık Yeter’ Açık Hava Farkındalık Uygulamamızın hayırlı olmasını diliyor, çevremiz ve geleceğimizle ilgili gerekli farkındalığı oluşturmak adına önemli faydalar sağlamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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