Bursa'da kaçan boğalar trafiği kilitledi

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Bursa'da sahibinden kaçan boğalar trafiği birbirine kattı.

BursaAnkara yolu üzerinde sahibinin elinden kurtulan boğalar trafikte araçların arasına daldı. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğalar yakalanırken, trafik durma noktasına geldi.

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