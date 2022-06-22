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Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi O anlar araç kamerasına yansıdı

İHA

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi O anlar araç kamerasına yansıdı

Bursa'da belediye otobüsü sürücüsü aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegölMesudiye Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Necmettin Turan (75), fenalaşarak bayıldı. Yaşlı adamın baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Sebahattin Berberoğlu ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan yaşlı adam tedaviye alındı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan otobüsün şoförü Sebahattin Berberoğlu, "Yolcu rahatsızlanınca, döndük acile. Durumu iyiymiş" dedi.
Görüntülerde otobüsün arkasındaki koltukta oturan Necmettin Turan'ın fenalaştığı, diğer yolcuların da ona müdahale ettiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren adamı, düşmekten yolcuların kurtardığı ve başına su döktükleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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