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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da su baskınları tarih olacak

İHA

Bursa'da su baskınları tarih olacak

Sağlıklı altyapı ağının oluşumunda örnek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon hattı giderlerinin ayrıştırılması çalışmalarına hız verdi.
Kent merkezindeki kanalizasyon hattı ile yağmur suyu giderleri büyük oranda ayrıştırılırken, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi’ndeki Dik, Doğu ve Gün sokaklarda BUSKİ tarafından başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgede, su baskınlarının neden olabileceği sel felâketi riski ortadan kalkmış olacak.
Yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon giderlerinin aynı hat üzerinden taşınıyor olmasının, aşırı yağış durumlarında su taşkınları riskini artırdığına dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hatların birbirinden ayrıştırılmasının taşkın riskini en aza indirdiğini vurguladı.
Merkez ilçelerde büyük bir başarıyla sürdürdükleri kanalizasyon hattı ile yağmur suyu giderlerini ayrıştırma çalışmalarına, diğer ilçelerde de artan tempoyla devam ettiklerine değinen Başkan Aktaş, altyapı eksikliğinden kaynaklanabilecek sel felâketi riskini ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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