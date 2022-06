Uluslararası Bursa Festivali’nde bir ilk Lazgi, Bursa Festivali’nde sahnelenecek

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Bursa Festivali’nde yıl heyecanı devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 12 Haziran’dan bu yana birbirinden ünlü sanatçıları Bursalı hayranlarıyla buluşturan festivalde, bu yıl bir ilk daha yaşanacak.

Özbekistan’ın Harezm yöresine özgü geleneksel “Lazgi” dansı, Soul And Love “Ruhun ve Aşkın Dansı” gösterisi ile Uluslararası Bursa Festivali’nde ilk kez sahne alacak.

2019 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilen Lazgi Dansı, Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu’nun bale topluluğu tarafından 2829 Haziran tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu’nda sahnelenecek.

Önceki akşam İstanbul AKM’de Koreograf Raimondo Rebeck’in yönetiminde sanatseverlerin karşısına çıkan Lazgi “Ruhun ve Aşkın Dansı”, 28 Haziran ve 29 Haziran akşamı da Bursalı sanatseverlerle buluşacak.

Lazgi Dance Of Soul And Love’ın biletlerine 50 TL 75 TL ve 100 TL olarak biletinial.com platformundan, Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden ulaşılabilecek.

