İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez son yolculuğuna uğurlandı

İtalya’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Eczacıbaşı çalışanından biri olan Arif Cez, memleketi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son yolculuğuıf uğurlandı.

Eczacıbaşı Holding Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez’in cenazesi, memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde merkez Hatuniye Camii’ne getirildi. Cenaze namazı kılınacağı sırada bastıran aşırı yağış ve rüzgâr sebebiyle cenaze bahçe avlusundan cami içerisine alındı. Burada kılınan namazın ardından Arif Cez aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına Arif Cez’in çalışma arkadaşlarının yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, STK ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, Eczacıbaşı Holding yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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