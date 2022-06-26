Otomobilin üstüne yatıp, kapılardan sarkarak yolculuk yaptılar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´da bir grup genç, seyir halindeki otomobilin üstüne ve açık kapılardan sarkarak yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, 16 AEA 431 plakalı otomobillinin üstüne yatan yatan bir kişi ve açık kapılardan dışarıya sarkan 3 kişi ile cadde üzerinde ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-26 11:45:25



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