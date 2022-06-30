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(Özel) Sitedeki fahiş zam için eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi Yüzde 140'lık zamma karşı çıkıp eylemde açıklama yapınca darp edildi; burnu ve elmacık kemiği kırıldı Site yöneticisinin zam talebine karşı çıkan engelli site sakini yönetici tarafından hastanelik edildi

İHA

Bursa'da yönetimin aidatlara yüzde 140 zam yapması nedeniyle eylem yapan site sakinleriyle birlikte röportaj veren ve tepki gösteren engelli site sakini; site yöneticisi tarafından hastanelik edildi. Talihsiz adamın elmacık kemiği ve burnu çok yerden kırıldı.

(Özel) Sitedeki fahiş zam için eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi Yüzde 140'lık zamma karşı çıkıp eylemde açıklama yapınca darp edildi; burnu ve elmacık kemiği kırıldı Site yöneticisinin zam talebine karşı çıkan engelli site sakini yönetici tarafından hastanelik edildi

Bursa’da yönetimin aidatlara yüzde 140 zam yapması nedeniyle eylem yapan site sakinleriyle birlikte röportaj veren ve tepki gösteren engelli site sakini; site yöneticisi tarafından hastanelik edildi. Talihsiz adamın elmacık kemiği ve burnu çok yerden kırıldı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde 3 bin kişinin yaşadığı sitede meydana geldi.
İddiaya göre geçtiğimiz hafta site yönetimi tarafından aidatlara yapılacak yüzde 140'lık zamma tepki için İHA muhabirlerine röportaj veren 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar, site yöneticisi S.K. tarafından darp edildi. Burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Nihat Altılar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan, yapılan tetkiklerde burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık tespit edilen ve yattığı sedyede yaşadığı olayı anlatan Nihat Altılar’ın “Yönetimdeki başkan yardımcısı S.K., beni öldürmeye teşebbüs etti. Biz aidatlara yapılacak olan zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için ‘sen benim hakkımda konuşuyormuşsun’ diyerek saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti” dediği görüntülere ulaşıldı.
Haksız zamma karşı çıktığı için dün tehdit, bugün darp edildi
Avukatıyla site aidatlarına yapılacak zammın iptali için görüşmeye gittiğini aktaran talihsiz adamın komşusu Kadri İlkin, “Bugün son derece nahoş bir olayla karşılaştık. Komşumuz Nihat Altılar’ı site yönetimi yetkilisi ciddi şekilde darp etmiş. Arkadaşın burnu kırılmış ve son derece sıkıntı yaşıyor. Hukuki olarak gereken ne varsa hepsi sırasıyla yapılacak. Yaşadığımız bu olaydan dolayı mağdur olan Nihat Altılar’ın tüm komşular arkasında destekçisiyiz. Geçtiğimiz Çarşamba aidat artışıyla ilgili bir toplantı yaptık. Bu toplantıya istinaden Nihat bir röportaj verdi. Onun akabinde yönetici olan arkadaş ‘benim arkamdan laf yapıyormuş, onun akıbeti iyi olmayacak’ demiş dün akşam. Bugün ise bu olay meydana geldi. Yöneticiyi ben uyardım. Senin hakkında söylemleri varsa hukuki olarak hakkını arayabilirsin. Ancak bu durum meydana geldi. Ben de avukatımla yapılacak zamla ilgili toplantıdaydım. Nihat’la böyle bir durum yaşandığını öğrendim ve ona destek için hastaneye geldim. Hiç hoş olmayan bir durum. Gereken yasal mücadeleyi verecek. Komşuma yapılan bu hareketi kınıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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